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İçinde 24 ayar toz altın var! Dubai çikolatasının ardından şimdi de su: Fiyatı 3 bin lira... Şimdi herkes bunu merak ediyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.12.2024 15:12
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Dubai'den mutfaklara yeni lezzetler gelmeye devam ediyor. Dubai Çikolatası ile tüm dünyanın tek bir çikolata yemesini sağlayan Dubai'den şimdi de 24 ayar altın tozu içiren su çıktı. Altın tozlu suyun fiyatını 3 bin liradan satan restoranların ise bu sudan ne kadar para kazanacağı merak ediliyorken aynı zamanda bu ürünün vücuda etkisinin ne olduğu da tartışılıyor. Detaylar haberimizde...

İçinde 24 ayar toz altın var! Dubai çikolatasının ardından şimdi de su: Fiyatı 3 bin lira... Şimdi herkes bunu merak ediyor

Çikolatanın içine kadayıf ve antep fıstığının eklenmesi ile oluşan Dubai Çikolatası popülerliğini korumaya devam ediyor. Dubai'den tüm dünyaya yayılan bu lezzet sonrası yeni bi içecek daha çıktı. Dubai'nin restoralarında satılan bu ürünün tadı ise merak ediliyor.

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24 AYARLI TOZ ALTINLI SU

Dubai'in restoranlarında 24 ayar altın tozu içeren su satılmaya başlaması Dubai Çiklatasının ardından gündem oldu. Fiyatı 3 bin lira olan suyun içinde bulunan altın tozları ise dikkat çekti.

Altın tozlu suyun lezzeti var mı yok mu diye merak edilirken sağlık açısından önemli faydaları olacağı iddia ediliyor. SZC TV'nin haberine göre, suyun yaşlanma karşıtı ve strese karşı olduğu söyleniyor.

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ALTIN TOZLU SU STRESİ AZALTIR MI?

Altın parçalarının vücudun sindirip kana karıştırdığı bu sebeple yaşlanma karşıtı olduğu öne sürüldü. Ayrıca, bu suyun stresi de azalttığı ifade ediliyor.

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Vatandaş suyun fiyatını duyunca şaşırmakla beraber, "Alan varsa satan da olur. Kör alıcının kör satıcısı olur" yorumunda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Dubai Dubai çikolatası
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