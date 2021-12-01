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İçişleri Bakanı Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Tarih verdi

01.12.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge açıklaması yaptı. Soylu 3600 ek gösterge sorununun 2022'de çözüleceğini ifade ederek, " Türk Polis Teşkilatı'na ana sütü gibi helaldir." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Tarih verdi

İçişleri Bakanı Soylu, 3600 ek gösterge sorununun 2022'de çözüleceğine ilişkin açıklama yaptı.

2022'DE BU İŞ ÇÖZÜLECEKTİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 ek göstergesi Türk Polis Teşkilatı'na ana sütü gibi helaldir. Cumhurbaşkanımız Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat vermiştir. 2022'de bu iş çözülecektir." dedi.

BAKAN BİLGİN'İN SON AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge sorununun çözüleceğini belirtmişti.

İşte Bilgin'in o açıklaması:

3600 ek gösterge, sözleşmeliler, emeklilerin hayat şartlarının düzeltilmesi konusunda politikalar gelmektedir. Bunların hepsi önümüzdedir. Ama öncelikli meselemiz 3600 meselesidir.

Bilhassa kamu personelinin 3600 meselesi çok önemlidir. Çünkü çalışırken insanların aldıkları ücret, sahip oldukları hayat tarzını, emekli olduktan sonra kaybetmeleri çok ciddi bir sorundur. Bu emeklilik sisteminin ve ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlenmesini gerektiren bir soruna işaret etmektedir. Bizim gündemimizdedir bu. Tabii ki bu gündemin gereğini yapacağız.

Son Dakika: Bakan Bilgin'den ' 3600 ek gösterge' açıklaması Bakan Bilgin'den ' 3600 ek gösterge' açıklaması


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