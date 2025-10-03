FİNANS

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan polislerin çalışma koşullarıyla ilgili paylaşım!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2025 yılının Aile Yılı olması nedeniyle önceki yıllarda yılda 2 kez yapılan mazeret atamaları, bu yıl her ay yapılmaya başlanmıştır ve böyle devam edecektir." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, suç ve suçlularla mücadeleyi yılın 365 günü 24 saat sürdüren kahraman polislerin çalışma koşullarıyla ilgili konuların, ayak üstü konuşularak geçiştirilemeyecek kadar önemli olduğunu belirtti.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, atamalarda daha hakkaniyetli ve kurumsal gereksinimlere uygun Görev Puanı Sistemi'ne geçildiğini anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatında birimlerin ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla standart kadro çalışması 2025 yılı sonunda tamamlanacak ve ikinci şark konusu ile ilgili değerlendirme kamuoyuna duyurulacaktır. 2025 yılının Aile Yılı olması nedeniyle önceki yıllarda yılda 2 kez yapılan mazeret atamaları, bu yıl her ay yapılmaya başlanmıştır ve böyle devam edecektir. Polislerimizin beklentilerini çok iyi biliyorum. Her bir konuyla ilgili titizlikle çalışıyoruz. İnşallah zamanı geldiğinde hep birlikte neler olduğunu göreceğiz."Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Ali Yerlikaya paylaşım
