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İçişleri Bakanlığı'ndan ehliyet ve kimlik kartı açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.12.2020 12:52 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Son dönemlerde bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında 'T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibariyle ceza uygulanacağı' şeklinde yer alan asılsız haberlerin hiçbir şekilde yasal dayanağı bulunmamaktadır" dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan ehliyet ve kimlik kartı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibariyle ceza uygulanacağı şeklindeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son dönemlerde bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında “T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibariyle ceza uygulanacağı” şeklinde yer alan asılsız haberlerin hiçbir şekilde yasal dayanağı bulunmamaktadır. T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç ve değerli kâğıt bedelleri her yılın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. Ayrıca Nüfus Cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir son tarih bulunmamakta olup hali hazırda kullanılan nüfus cüzdanları yeni nesil T.C. Kimlik Kartı ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Eski Tip Sürücü Belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin son tarih ise 31.12.2022’dir.


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