İçişleri Bakanlığı personel alımı 2021... İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ne zaman?

İçişleri Bakanlığından son dakika sözleşmeli personel alım haberi geldi. Merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bir yandan İçişleri Bakanlığı personel alımı açık kadro listesi araştırılırken öte yandan İçişleri Bakanlığı hangi mesleklerden personel alacak merak ediliyor. Yapılan açıklamada; bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli istihdam edilecek. İşte İçişleri Bakanlığı güncel personel alım ilanı duyurusu detayları...

PERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSU

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan ilanda 4B'li personel alımı için aşağıdaki sınav duyurusu yayımlandı;

"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere söz konusu ilanda yer alan Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyonlara giriş (sözlü) sınavı ile toplam 1.772 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır."