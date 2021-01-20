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İçişleri Bakanlığı personel alımı 2021... İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ne zaman?

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2021 10:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığına 1772 sözleşmeli personel alınacak. "İçişleri Bakanlığına personel alımı 2021'de olacak mı?" sorusu son günlerde gündem olmuştu. Bakanlığın resmi internet sitesinden personel alım ilanı duyurularını takip eden vatandaşlara müjde geldi. Merkez ve taşra teşkilatında görev yapacak olan sözleşmeli personellerin hangi kadrolardan alınacağı ve meslek grupları belli oldu. İçişleri Bakanlığına hangi mesleklerden personel alınacak? Detaylar haberimizde...

İçişleri Bakanlığı personel alımı 2021... İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri ne zaman?

İçişleri Bakanlığından son dakika sözleşmeli personel alım haberi geldi. Merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bir yandan İçişleri Bakanlığı personel alımı açık kadro listesi araştırılırken öte yandan İçişleri Bakanlığı hangi mesleklerden personel alacak merak ediliyor. Yapılan açıklamada; bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli istihdam edilecek. İşte İçişleri Bakanlığı güncel personel alım ilanı duyurusu detayları...

PERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSU

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan ilanda 4B'li personel alımı için aşağıdaki sınav duyurusu yayımlandı;

"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere söz konusu ilanda yer alan Ek-1/a ve Ek-1/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyonlara giriş (sözlü) sınavı ile toplam 1.772 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TARİHLERİ NE ZAMAN?

AA'nın haberine göre İçişleri Bakanlığına 2021 yılı içerisinde 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı personel alım tarihleri 2021 yılında ne zaman yapılacak araştıran adaylar, İçişleri Bakanlığı personel alım şartlarını da merak ediyor. Söz konusu personel alımına ilişkin duyuruya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabilecek. Alım tarihleri ise duyuruda yer alacak. İşte İçişleri Bakanlığı personel listesi...

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Yapılan açıklamaya göre bakanlıkta avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli istihdam edilecek. Sözleşmeli personel alımı ile birlikte 2021 yılında son dört yılın en yüksek sözleşmeli personeli alımı yapılmış olacak. Bu süreçte hangi kadrolarda sözleşmeli personel alımı yapılacağı ve başvuruda gerekli evraklar merak ediliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI

İçişleri Bakanlığı'nın personel alımlarında en yüksek alım ise 1462 personel 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında olacak.

Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.

Diğer meslek grupları için aranan şartlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabilecek.

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