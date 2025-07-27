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ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında soruşturma başlatıldı. İçer uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüsten gözaltına alındı.

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı!
Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14.07.2025 günü uyuşturucu madde kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve hastanede yoğun bakımda/komada olan ve halen hayati tehlikesi devam eden G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan şüpheli Gökalp İçer hakkında "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı! 1

GÖKALP İÇER GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ın haberine göre ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı
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