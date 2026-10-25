Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.385 TL seviyesinden işlem görüyor ve günlük değişim oranı ise % -0,62 olarak kaydedildi. Bu durumda, ons altın fiyatı 3.996 $ seviyesinde sabit kalırken, Dolar/TL kuru 49,69’dan işlem görüyor. Gram altındaki geri çekilme, haftalık performansa da yansıyarak, son kapanış fiyatının önceki haftadaki 6.635 TL'den 6.385 TL'ye düşmesiyle haftalık bazda 250 TL'lik bir kayıp yaşandı ve bu % -3,77'lik bir düşüşe işaret etmektedir.
100.000 TL bütçe ile gram altın yatırımı yapan bir yatırımcı, şu anki fiyatlar itibarıyla 15 adet gram altın alabilirken, işlem sonrası elinde kalan miktar ise 4.229 TL olacaktır. Çeyrek altın için hesap yaptığımızda ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınabildiği ve satış sonrası kalan miktarın 6.048 TL olduğu görüülmektedir.
25 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.384 TL
|6.385 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.214 TL
|10.439 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.365 TL
|20.878 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|42.673 TL
|43.334 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.506 TL
|4.694 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.431 TL
|5.175 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.996 $
|3.996 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.435 TL
|6.443 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.297 TL
|10.534 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.529 TL
|21.069 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|42.673 TL
|43.334 TL
Grafik geçiş cümlesi: Son bir haftalık gram altın fiyatlarının grafik incelemesi, yatırımcıların alım satım kararlarını yönlendirebilir.
Gram altın için destek seviyesi 6.301 TL olarak belirlenirken, direnç seviyesi ise 6.552 TL’dir. Ons altın tarafında destek 3.938 dolar, direnç ise 4.113 dolar seviyeleri dikkate alınmalıdır.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.435 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 643.541 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.439 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.996 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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