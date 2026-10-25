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Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.385 TL'den işlem görmekte ve günlük değişim % -0,62 olarak kaydedildi. Haftalık performansta ise 250 TL'lik kayıpla % -3,77 düşüş yaşandı.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.385 TL seviyesinden işlem görüyor ve günlük değişim oranı ise % -0,62 olarak kaydedildi. Bu durumda, ons altın fiyatı 3.996 $ seviyesinde sabit kalırken, Dolar/TL kuru 49,69’dan işlem görüyor. Gram altındaki geri çekilme, haftalık performansa da yansıyarak, son kapanış fiyatının önceki haftadaki 6.635 TL'den 6.385 TL'ye düşmesiyle haftalık bazda 250 TL'lik bir kayıp yaşandı ve bu % -3,77'lik bir düşüşe işaret etmektedir.

100.000 TL bütçe ile gram altın yatırımı yapan bir yatırımcı, şu anki fiyatlar itibarıyla 15 adet gram altın alabilirken, işlem sonrası elinde kalan miktar ise 4.229 TL olacaktır. Çeyrek altın için hesap yaptığımızda ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınabildiği ve satış sonrası kalan miktarın 6.048 TL olduğu görüülmektedir.

Güncel Altın Fiyatları

25 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.384 TL 6.385 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.214 TL 10.439 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.365 TL 20.878 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 42.673 TL 43.334 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.506 TL 4.694 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.431 TL 5.175 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.996 $ 3.996 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.435 TL 6.443 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.297 TL 10.534 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.529 TL 21.069 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 42.673 TL 43.334 TL


Grafik geçiş cümlesi: Son bir haftalık gram altın fiyatlarının grafik incelemesi, yatırımcıların alım satım kararlarını yönlendirebilir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.301 TL olarak belirlenirken, direnç seviyesi ise 6.552 TL’dir. Ons altın tarafında destek 3.938 dolar, direnç ise 4.113 dolar seviyeleri dikkate alınmalıdır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.435 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 643.541 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.439 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.996 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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