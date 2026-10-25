Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Ekim Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.385 TL seviyesinden işlem görüyor ve günlük değişim oranı ise % -0,62 olarak kaydedildi. Bu durumda, ons altın fiyatı 3.996 $ seviyesinde sabit kalırken, Dolar/TL kuru 49,69’dan işlem görüyor. Gram altındaki geri çekilme, haftalık performansa da yansıyarak, son kapanış fiyatının önceki haftadaki 6.635 TL'den 6.385 TL'ye düşmesiyle haftalık bazda 250 TL'lik bir kayıp yaşandı ve bu % -3,77'lik bir düşüşe işaret etmektedir.

100.000 TL bütçe ile gram altın yatırımı yapan bir yatırımcı, şu anki fiyatlar itibarıyla 15 adet gram altın alabilirken, işlem sonrası elinde kalan miktar ise 4.229 TL olacaktır. Çeyrek altın için hesap yaptığımızda ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınabildiği ve satış sonrası kalan miktarın 6.048 TL olduğu görüülmektedir.

25 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.384 TL 6.385 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.214 TL 10.439 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.365 TL 20.878 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 42.673 TL 43.334 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.506 TL 4.694 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.431 TL 5.175 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.996 $ 3.996 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.435 TL 6.443 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.297 TL 10.534 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.529 TL 21.069 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 42.673 TL 43.334 TL





Grafik geçiş cümlesi: Son bir haftalık gram altın fiyatlarının grafik incelemesi, yatırımcıların alım satım kararlarını yönlendirebilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.301 TL olarak belirlenirken, direnç seviyesi ise 6.552 TL’dir. Ons altın tarafında destek 3.938 dolar, direnç ise 4.113 dolar seviyeleri dikkate alınmalıdır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular