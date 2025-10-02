FİNANS

'İddialı konuşuyorum' Emeklileri ilgilendiriyor 'Yıl sonu geldiğinde o rakamı görmeyecek'

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emeklinin gözü kulağı açıklanacak enflasyon rakamlarında. Eylül ayı enflasyon rakamları yarın TÜİK tarafından açıklanacak. Buna göre, emekli maaş zamları için bir veri daha belli olmuş olacak. Öte yandan emekliler, yeni yılda maaşlarına ne kadar zam alacağını merak ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, canlı yayında yıl sonu enflasyonu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak SSK, Bağkur emeklisi ve memur emeklisi maaş zammı için öngörülerini aktardı.

Hande Dağ

Emekli ne kadar maaş zammı alacak? Emekli maaş zamları ne kadar? Milyonların gözü kulağı yarın açıklanacak TÜİK enflasyon rakamlarına çevrildi. Buna göre; milyonların maaş zammına ilişkin bir veri daha belli olmuş olacak. Ama SSK, Bağkur ve memur emeklileri yeni yılda ne kadar maaş zammı alacaklarını merak ediyor. Uzman isimden hem enflasyon hem de maaş zamları için çarpıcı değerlendirmeler geldi.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Bu ayki enflasyonun yüksek gelmesini bekliyoruz. Yani bütün piyasa katılımcılarının öngördüğü 2,5 civarında bir enflasyon. Bunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman aslında enflasyonun yüzde 30'u aşması gerekiyor. Ancak şunu söyleyeyim...

"YIL SONU GELDİĞİ ZAMAN ENFLASYON YÜZDE 30 RAKAMINI GÖRMEYECEK"

Şimdi söylüyorum; kayda girecek. Yıl sonu geldiği zaman enflasyon yüzde 30 rakamını görmeyecek. O kadar iddialı konuşuyorum. Çünkü bu bir psikolojik sınır olduğu için yüzde 29.99 olur, yüzde 29.98 ama 30 rakamını var ya görmeyeceğiz. Onu söyleyelim. Gerçek bu. Ocak ayı geldiği zaman göreceğiz. Yani onu söyleyeyim.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Şunu söyleyeyim; SSK, Bağkur, sandıklar, oda borsa sandıkları Ocak ayı geldiği zaman güncellenecek olan maaşlarının en az yüzde 10, maksimum yüzde 11 olarak öngörüyoruz. Bugünkü enflasyonu baz aldığımız zaman.

Çünkü bugün itibarıyla zaten yüzde 4.14 ceplerinde. Dolayısıyla benim Ocak ayı tahminim bugün itibarıyla tahminim yüzde 10'la 11 arası SSK Bağkur. Memur emeklilerinin durumu farklı. Neden? Temmuz ayında yüzde 5'i aşan bir fark çıkarsa enflasyon farkı ilave edilecek. Az önce söyledim. Kümülatif yüzde 4.14. Dolayısıyla henüz bir enflasyon farkı oluşmamış. yüzde 5'i aşmamış. Ama ne var? Memur emeklerinin cebinde yüzde 11'lik toplu sözleşmeden kaynaklanan bir oran var, artı bin TL seyyanen taban aylık artışı var. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman memur emeklileri Ocak ayı geldiği zaman en az yüzde 16, en yüksek yüzde 18, 1.000 TL'lik taban artışı şeklinde bir oran bekliyoruz"

emekli maaşı Enflasyon emekli emekli zammı memur emeklisi
