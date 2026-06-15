FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İETT'de biriken eşyalar yarın yeni sahiplerini bulacak

İETT otobüslerinde unutulan ve muhafaza süresi dolan eşyalar, yarın Karaköy Gar Binası'nda açık artırmayla satılacak.

İETT'de biriken eşyalar yarın yeni sahiplerini bulacak
Aleyna Türkmen

İETT otobüslerinde unutulan ve yasal muhafaza süresi dolan buluntu eşyalar açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. İETT tarafından yapılan duyuruya göre ihale, 16 Haziran 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.

İETT de biriken eşyalar yarın yeni sahiplerini bulacak 1

Kurumun yayımladığı ihale ilanında, satışın saat 09.30 ile 11.30 arasında İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karaköy Gar Binası'nda yapılacağı belirtildi. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek satışa tüm vatandaşların katılabileceği ifade edildi.

İETT'nin açıklamasına göre satışa sunulacak eşyalar, otobüslerde unutulan ve belirlenen muhafaza süresi boyunca sahipleri tarafından teslim alınmayan buluntu eşyalardan oluşuyor.

İETT de biriken eşyalar yarın yeni sahiplerini bulacak 2

Duyuruda, açık artırmada öncelikle eşyaların toplu olarak satışının esas alınacağı bildirildi. Toplu satışın gerçekleşmemesi durumunda ise eşyaların gruplar halinde alıcıya sunulacağı kaydedildi.

İhale, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karaköy Gar Binası'nda gerçekleştirilecek. Kurum, açık artırmaya katılmak isteyen tüm vatandaşları ihaleye davet etti.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kamp sandalyesi alıp bankaya koştular: TOKİ konut satışı başladıKamp sandalyesi alıp bankaya koştular: TOKİ konut satışı başladı
En düşük emekli maaşında net rakam verdi 'Böyle bırakılması zor'En düşük emekli maaşında net rakam verdi 'Böyle bırakılması zor'

Anahtar Kelimeler:
İETT ihale satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

Atıyla birlikte girdiği gölette hayatını kaybetti

Atıyla birlikte girdiği gölette hayatını kaybetti

(Özet) Hollanda - Japonya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Hollanda - Japonya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Cengiz Kurtoğlu'ndan üzen haber! Konseri hemen ertelendi

Cengiz Kurtoğlu'ndan üzen haber! Konseri hemen ertelendi

Hangi 25 ilçe il olacak? '100' numaralı plakayı kimse istemiyor

Hangi 25 ilçe il olacak? '100' numaralı plakayı kimse istemiyor

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.