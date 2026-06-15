İETT'de biriken eşyalar yarın yeni sahiplerini bulacak

İETT otobüslerinde unutulan ve yasal muhafaza süresi dolan buluntu eşyalar açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. İETT tarafından yapılan duyuruya göre ihale, 16 Haziran 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.

Kurumun yayımladığı ihale ilanında, satışın saat 09.30 ile 11.30 arasında İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karaköy Gar Binası'nda yapılacağı belirtildi. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek satışa tüm vatandaşların katılabileceği ifade edildi.

İETT'nin açıklamasına göre satışa sunulacak eşyalar, otobüslerde unutulan ve belirlenen muhafaza süresi boyunca sahipleri tarafından teslim alınmayan buluntu eşyalardan oluşuyor.

Duyuruda, açık artırmada öncelikle eşyaların toplu olarak satışının esas alınacağı bildirildi. Toplu satışın gerçekleşmemesi durumunda ise eşyaların gruplar halinde alıcıya sunulacağı kaydedildi.

İhale, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karaköy Gar Binası'nda gerçekleştirilecek. Kurum, açık artırmaya katılmak isteyen tüm vatandaşları ihaleye davet etti.