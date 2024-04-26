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İhbar yağdı, SGK tek tek tespit etti! Maaşları kesildi, paralar faiziyle geri alınacak

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.04.2024 07:23
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Sosyal Güvenlik Kurumu emekli aylığı almak için boşananlara karşı harekete geçti. 81 ilden binlerce ihbar alan SGK denetimlere başladı. 2 binden fazla kişi tespit edildi, bu kişilerin aylıkları kesildi.

İhbar yağdı, SGK tek tek tespit etti! Maaşları kesildi, paralar faiziyle geri alınacak

SGK, 2023 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Raporda, kayıt dışılıkla mücadeleye ilişkin veriler yer aldı. Raporda dikkat çeken detaydan biri de emekli maaşı alabilmek için eşinden boşananların sayısıydı. Sigortalının vefat etmesi durumunda geride kalan hak sahibi konumundaki çocukların aldığı ölüm aylığında hile tespit ediliyor.

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NTV'de yer alan habere göre, SGK, boşandığı eşi ile yaşamaya devam eden 2 bin 418 kişinin aylıklarını kesti.

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FAİZİYLE ÖDEMEK ZORUNDALAR

Ayrıca bu kişiler aldıkları maaşları, geriye dönük faiziyle ödemek zorunda kalıyor.

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Geçen yıl toplam 101 bin 794 işyeri denetlendi. Bin 533 işyerinin sahte olduğu ortaya çıktı.
Tüm tespitler sonucunda toplamda 1.2 milyar TL para cezası kesildi.


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