İhracat birim değer endeksi eylülde yıllık yüzde 6, ithalat birim endeksi yüzde 1,7 arttı

İhracat birim değer endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 6, ithalat birim değer endeksi de yüzde 1,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre ihracat birim değer endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6 yükseldi.

Endeks, Eylül 2024'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,8 artarken, yakıtlarda yüzde 7,1 azaldı.

İhracat miktar endeksi, bu dönemde yüzde 3 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,1 düşerken, yakıtlarda yüzde 28,9 yükseldi.

İthalat birim değer endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Endeks aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,2, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,5, yakıtlarda yüzde 9,1 azalış gösterdi.

İthalat miktar endeksi, söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 6,9 yükseldi. Endeks yıllık bazda, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,2, yakıtlarda yüzde 6,1, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,5 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, ağustosta 152,2 iken eylülde yüzde 7,5 azalarak 140,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, geçen yıl eylülde 151,8 iken bu yılın aynı ayında yüzde 6,7 azalışla 141,6 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi, ağustosta 113,9 iken eylülde yüzde 5,8 artışla 120,5 oldu. İthalat miktar endeksi, Eylül 2024'te 113,7 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 3,7 artış kaydederek 117,9 olarak belirlendi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Eylül 2024'te 85,8 olan dış ticaret haddi, 3,6 puan artışla Eylül 2025'te 89,4 olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

