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İhracat rekorları kıran Baykar'dan çalışanlarına 18 maaşlık kar payı!

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
04.05.2024 18:34
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Türk savunma ve havacılık sanayisinde geçen yıl en fazla ihracat yapan şirket olan Baykar, çalışanlarına ortalama 18 maaşa karşılık gelen kar payı dağıttı. Söz konusu karar, BAYKAR yönetimi tarafından çalışanlara mektup ile bildirildi.

İhracat rekorları kıran Baykar'dan çalışanlarına 18 maaşlık kar payı!

İnsansız hava araçları alanında dünyaya adını duyuran Baykar, 6 yıldan fazla süredir şirketin çalışanı olan ya da 2 yılın üzerinde bir süredir birim sorumlusu olarak görevli olan çalışanlarına kar payı dağıttı. Bahsi geçen miktarın yaklaşık olarak 18 maaş civarında olduğu kaydedildi.

Oda TV'nin haberine göre, söz konusu karar, Baykar yönetimi tarafından çalışanlara mektup ile bildirildi. Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar imzalı mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Firmamızın kazancının bir kısmını, altı yılın üzerinde bu yolda emek vermiş veya birimlerimizde sorumlu olarak görev yapan, omuz omuza yol yürüdüğümüz siz kıymetli çalışma arkadaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her birinizle iftihar ediyor, emekleriniz ve kararlı duruşunuz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerle dava arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz.

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Yıllardır omuz omuza çalıştığımız müessesemizin sahibi ve emektarları sizlersiniz. İyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşımız olmuşsunuz. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Desteğiniz, yol arkadaşlığınız için en kalbi duygularımızla selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz."

SKODA DA 29 MAAŞ VERMİŞTİ

Skoda’nın Türkiye Distribütörü, Yüce Auto’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce de bu yıl çalışanlarına 29 maaş ikramiye vermişti.

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