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İhracat rekoru istihdama yansıdı, 15 günde yüzlerce iş ilanı verildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.02.2020 14:44 | Son Güncelleme

Türkiye’nin son yıllardaki ihracat atağı istihdamda karşılık bulmaya başladı. Teşvikler ve dijitalleşmenin etkisiyle ihracata yönelen şirketler, nitelikli işgücü istihdamı için yoğun arayış içerisine girdi. Yeni iş ilanlarının yüzde 55’i, ihracat profesyonelleri istihdam etmeye yönelik verildi.

İhracat rekoru istihdama yansıdı, 15 günde yüzlerce iş ilanı verildi

Türkiye'de 2019 yılında ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla 180 milyar doları aştı. Bu rakamla birlikte cumhuriyet tarihinde yeni bir rekora imza atılırken artan ihracat, istihdamı doğrudan etkiledi. İhracat yapan Türk şirketler pazarlama becerisine sahip nitelikli işgücü arayışına koyuldu. Yurtdışı satış görevlisi, yurtdışı pazarlama yöneticisi ve ihracat sorumlusu gibi görevlerde profesyonel çalışanları istihdam ederek ihracat konusunda elini güçlendirmek isteyen şirketler, kısa sürede yüzlerce iş ilanı verdi. Kariyer sitesi Elemanhavuzu.com'un 1 Şubat - 15 Şubat 2020 tarihleri arasında yaptığı araştırmaya göre, yeni iş ilanlarının yüzde 55’i ihracat profesyonelleri istihdam etmeye yönelik verildi. 15 günlük süreçte sisteme kayıtlı 780 şirketin toplamda bin 287 iş ilanı verdiği ve bunların 712’sinin ihracatla ilgili olduğu belirtildi.

"Şirketler teknoloji ve ihracat konularında nitelikli işgücüne ihtiyaç duyuyor"

Dijitalleşmeyle birlikte KOBİ’lerin de ihracata yöneldiğini söyleyen Elemanhavuzu.com CEO’su Fedakar Günsili, "E-ihracatın hayatımıza girmesiyle, küçük ve orta ölçekli esnafımızın dahi ihracat yapabildiğini görüyoruz. Bu üreticiler genel olarak teknolojiye hakim personelleri istihdam etmek için çalışıyor. Uzun süredir büyük şirketlerde de ihracat konusunda eleman açığı bulunduğuna ve buna yönelik bir arayış olduğuna dair duyumlar alıyorduk. 2020 ile birlikte bu konu direkt olarak etkisini hissettirmeye başladı. Dış ticaretin önemli bir kısmını oluşturan Avrupa ve Ortadoğu ülkeleriyle ihracat ilişkisi olan büyük şirketler, ilgili departmandaki işler için iyi seviyede İngilizce ve Arapçayı birinci koşul olarak sunuyor. Ayrıca, bilgisayar programlarına hakim olmak, pazarlama yeteneklerine sahip olmak ve insan ilişkilerinin güçlü olması da aranan diğer özellikler." dedi.

"Doğru kişiyi bulmak için dijital teknolojiler fayda sağlıyor"

İhracat gibi ülke ekonomisine katkı sağlayan, katma değeri yüksek işlerde nitelikli personelin büyük önem taşıdığını ve bu personelin seçiminde gerek insan kaynakları (İK) departmanı gerekse şirket yönetiminin oldukça dikkatli olması gerektiğini belirten Fedakar Günsili, "İstihdamda dijital teknolojiler, iş arayanları doğru işle, işverenleri de doğru yetenekle buluşturuyor. Bu kapsamda internet üzerinden hizmet veren kariyer siteleri, özel sektör ve kamunun eleman ihtiyacını karşılıyor. Bu noktada bizler, talep edilen işler için yapay zeka temelli teknolojileri kullanarak en doğru yetenekleri buluyor, İK departmanlarının iş yükünü büyük ölçüde hafifletiyoruz." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
ihracat, istihdam,

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