İhracatta 14,7 milyar dolarlık Kovid-19 kaybı

Ekonomilerin kapandığı, fabrikaların çalışmadığı 3 aylık dönemde, Türkiye tüm olumsuzluklara karşın 30 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdi.

Salgının yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirler neticesinde ihracatta yaşanan 3'te 1'lik azalışın ekonomik karşılığı ise 14,7 milyar dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği verilere göre, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin en derinden hissedildiği mart-nisan-mayıs döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,2 azalarak 29 milyar 713,1 milyon dolara geriledi.

Tüketicilerin eve kapandığı, birçok sektörde fabrika ve mağazalar faaliyetlerine ara verdiği bu süreç, normalleşmenin başladığı 1 Haziran'a kadar devam etti.

SALGIN DÖNEMİNDE EN FAZLA KAYIP OTOMOTİVDE

Ana sektörlere bakıldığında mart-nisan-mayıs döneminde geçen yılın aynı sürecine göre tarımda yüzde 7,8'lik, sanayide yüzde 37,4'lük ve madencilikte yüzde 23,7'lik ihracat düşüşü görüldü

Türkiye'de mart-nisan-mayıs döneminde ihracatı en fazla azalan sektör yüzde 53,2 ile otomotiv endüstrisi oldu. Bu dönemde sektörün ihracatı 8 milyar 252,6 milyon dolardan, 3 milyar 860,9 milyon dolar düzeyine geriledi.

Otomotivi, ihracatı yüzde 48,9 gerileyen deri ve deri mamulleri takip etti. Bu dönemde deri ve deri mamullerinin 480 milyon 461 bin dolar olan ihracatı, 245 milyon 372 bin dolara geriledi.

İhracatı en fazla azalan bir diğer sektör ise hazır giyim ve konfeksiyon oldu. Sektörün ihracatı mart-nisan-mayıs döneminde geçen yılın aynı sürecine kıyasla yüzde 45,3 gerileyerek 2 milyar 626,7 milyon dolara indi.

Savunma ve havacılık sektörünün de Kovid-19 nedeniyle kapanan dış ticaret kanallarından ve önlemlerden nasibini aldığı görüldü. Sektörün ihracatı 3 aylık süreçte yüzde 43 azaldı ve 414,8 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.