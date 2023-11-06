İhracatta yeni rekor! Bakan Bolat duyurdu: 10 ayda dış ticaret açığı 94 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre, dış ticaret açığı Ekim'de geriledi. Ekim'de dış ticaret açığı yüzde 15 düşüşle 6,7 milyar dolar oldu. Ocak-Ekim döneminde ise dış ticaret açığı 94 milyar dolar oldu. 2022'nin aynı döneminde dış ticaret açığı 91 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Verilere göre Ekim ayında ihracat yüzde 7,4 artışla 22,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarına göre bu rakam en yüksek Ekim ayı ihracatı oldu. Bunun karşısında ithalat ise yüzde 1,3 artışla 29,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3 oldu. 2022 Ekim ayında bu oran yüzde 72,9 seviyesindeydi.

Ocak-Ekim dönemine bakıldığında ihracatın hemen hemen geçen seneki seviyesinde gerçekleştiği izlendi. Bakanlığın verilerine göre 10 aylık dönemde ihracat yüzde 0,3 artışla 210,1 milyar dolar oldu. Bu dönemde ithalatta da sınırlı bir artış görüldü. Buna göre, Ocak-Ekim döneminde ithalat yüzde 1,2 artışla 304 milyar dolar oldu.







