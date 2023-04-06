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İhtiyaç sahipleri dikkat! GSS prim borçlarınız devlet tarafından ödenebilir! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan GSS desteği

06.04.2023 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitimini tamamlayan gençlerin anne babaları üzerinden sağlık hizmeti alma hakkı sona eriyor. Genel sağlık sigortası (GSS) primi ödemekle yükümlü oluyorlar. Ödeme gücü olmayanların GSS primini devlet karşılıyor.

İhtiyaç sahipleri dikkat! GSS prim borçlarınız devlet tarafından ödenebilir! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan GSS desteği

Genel Sağlık Sigortası, ülke genelindeki sağlık güvencesinin tek bir merkezden yürütülmesini sağlayan sistemdir. Sigortalı olarak bir işte çalışan ya da sigortalı olanların bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlanan Genel Sağlık Sigortası hakkıyla sağlık hizmeti sunulur. GSS primi ödeme yükümlülüğünün başlama yaşı, eğitim durumuna göre değişir.

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5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, anne babası sigortalı olsun veya olmasın, esnaf olan anne babası primlerini ödesin veya ödemesin 18 yaşından küçük çocuklar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti alabilirler.

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SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI

Sosyal devlet anlayışının bir göstergesi olarak 18 yaşının altında olan ve eğitim hayatına devam eden her çocuğun sigorta primleri devlet tarafından ödenir. 18 yaşını geçen her yurttaş ise zorunlu olarak GSS kapsamına alınır.

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Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmayanların ise; sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için sigorta primlerini kendileri ödemeleri gerekiyor. İşte bu noktada maddi durumu yoksulluk seviyesinin altında olan ve çalışmayan kişilerin yardımına devlet koşuyor.

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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN GSS DESTEĞİ

Sosyal güvencesi bulunmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerin Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından karşılanıyor. Kişi adına sigorta primleri düzenli olarak her ay ödeniyor. Kişilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu yardımdan yararlanabilmesi için gelir testi başvurusu yaptırması gerekmektedir.

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Prim ödemekten kurtulmak için gelir testine girmek gerekiyor. Gelir testi başvurusu, ikâmet edilen ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılıyor. Gelir testinde ailenin sahip olduğu ev, araba, dükkân gibi malvarlıkları da dikkate alınıyor.

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Ailenin toplam kalemlerinin tespitinin ardından hane içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı belirlenir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI GSS SIK SORULANLAR EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YAŞINIZ DOLMADAN GELİR TESTİ YAPTIRIN

Lise ve dengi okul mezunlarında 20, üniversite mezunlarında 25 yaşını doldurduğu halde iş bulamayan gençler için GSS prim ödeme yükümlülüğü doğuyor. Borçlu duruma düşmemek için gelir testinin, yaşı doldurmadan en az bir ay önce yapılması gerekiyor.

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Borç doğduktan sonra yapılan gelir testinde ödeme güçlüğünün olduğu tespit edilse bile, gelir testi yapıldıktan sonraki dönem için prim ödeme yükümlülüğü ortadan kalkıyor, önceki döneme ait borç silinmiyor. Bu nedenle gelir testinin, borç yükümlülüğü ortaya çıkmadan yapılması gerekiyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı genel sağlık sigortası gss prim borcu

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