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İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.04.2020 10:49 | Son Güncelleme

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs toplum düzeninden ekonomiye hayatın bütün alanlarını etkiliyor. Virüsün yayılım hızını azaltmak ve bulaşmasını önlemek için ülkeler karantina uygulamasına yöneldi. Ekonomik alanda açıklanan paketlerle vatandaşlara sosyal yardımlar sağlanmaya başlandı. Ülkemizde de ilgili kurum ve kuruluşlar üzerinden destekler veriliyor.

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

KOVID-19 pandemisinin verdiği hasarla mücadele için ülkeler kendi politikalarını belirliyor. Ekonomi paketleri kapsamında hem salgınla mücadele için hem de vatandaşların daha huzurlu yaşamaya devam edebilmesi için bütçeler oluşturulmuştur. Peki ülkemizde koronavirüsle mücadele için verilen destekler nelerdir? Devlet karantina sürecinde hangi destek paketlerini geliştirdi? Kimler belirlenen sosyal yardımlardan yararlanabilecek? Sosyal yardımlar vatandaşlara nasıl ulaştırılacak? İşte, karantina günlerinde vatandaşların içine su serpecek devlet desteklerine dair merak edilen detaylar...

T.C. MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI

30 Mart 2020 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan basın toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında "Milli Dayanılma Kampanyası" adı altında bir bağış kampanyası oluşturuldu. "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası ile mağdur olan dar gelirli ailelere destek sağlanacak. İhtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1000 TL yardım yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan da kampanya için 7 aylık maaşını bağışladı.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLARI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi ailelere maddi destekler ulaştırılıyor. 2.1 milyon haneye iletilen 1000 TL'lik ilk faz ödemelerinin ardından faz 2'de 2.3 milyon aileye destek sağlanacak. 81 ilde faaliyet gösteren vakıflar illerdeki valiler ve kaymakamlıklarla birlikte ihtiyaç sahibi aileler tespit ediliyor. İlgili bakanlık tarafından başlatılan faz 3 hazırlıklarında ise; vatandaşların ilgili sosyal yardımlara e-Devlet kapısı üzerinden başvurularını iletebilmesine olanak verilmiştir.

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinin detayları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı.

-KOVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ertelenecek. Aynı zamanda gerekli durumlarda ek finansman desteği sağlanacak.
-Kamu bankalarından "İşe Devam Kredi Desteği" kapsamında salgından etkilenen tüm firmalara 5.000, 7.500 ve 10.000 TL tutarında 6 ay ödemesiz kredi verilecek.

  • Halkbank tarafından tüm esnaflar için 'İşletme ve Finans Desteği' ile 'Paraf Esnaf Kart Desteği' paketlerinin hayata geçirildiği duyuruldu. 'İşletme ve Finans Desteği'nde 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi imkanı tanınacak. Ayrıca esnaf 25 bin TL limitli kredi kartı alabilecek.
  • Aynı zamanda Halkbank, kredi faizlerini erteleyerek esnaf ve sanatkarların yaklaşık 90 milyon tutarında faiz sorumluluğunu hafifletecek.
  • Ziraat Bankası ise; firmalara istihdam alanını azaltmaması koşuluyla 3 aylık dönemi kapsayacak şekilde personel gideri kadar ekstra kredi limiti imkanı sunulacak.
  • Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin en önemli başlığı ise kısa çalışma ödeneğin kapsamında koronavirüs salgını özelinde yapılan güncellemedir. İşten çıkarmaya 3 ay yasak getiren torba yasanın mecliste kabul edilmesinden hemen öncesinde faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlara 3 ay boyunca maaş desteği sağlanacak.
  • Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi içeriğinde emekliler için de maddeler geliştirildi. Buna göre; en düşük emeklilik maaşı 1.500 TL'ye çıkartıldı. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerine dair ödemeler erkene çekildi.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, ekonomi, destek,

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