İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

KOVID-19 pandemisinin verdiği hasarla mücadele için ülkeler kendi politikalarını belirliyor. Ekonomi paketleri kapsamında hem salgınla mücadele için hem de vatandaşların daha huzurlu yaşamaya devam edebilmesi için bütçeler oluşturulmuştur. Peki ülkemizde koronavirüsle mücadele için verilen destekler nelerdir? Devlet karantina sürecinde hangi destek paketlerini geliştirdi? Kimler belirlenen sosyal yardımlardan yararlanabilecek? Sosyal yardımlar vatandaşlara nasıl ulaştırılacak? İşte, karantina günlerinde vatandaşların içine su serpecek devlet desteklerine dair merak edilen detaylar...
30 Mart 2020 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan basın toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında "Milli Dayanılma Kampanyası" adı altında bir bağış kampanyası oluşturuldu. "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası ile mağdur olan dar gelirli ailelere destek sağlanacak. İhtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1000 TL yardım yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan da kampanya için 7 aylık maaşını bağışladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi ailelere maddi destekler ulaştırılıyor. 2.1 milyon haneye iletilen 1000 TL'lik ilk faz ödemelerinin ardından faz 2'de 2.3 milyon aileye destek sağlanacak. 81 ilde faaliyet gösteren vakıflar illerdeki valiler ve kaymakamlıklarla birlikte ihtiyaç sahibi aileler tespit ediliyor. İlgili bakanlık tarafından başlatılan faz 3 hazırlıklarında ise; vatandaşların ilgili sosyal yardımlara e-Devlet kapısı üzerinden başvurularını iletebilmesine olanak verilmiştir.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinin detayları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı.
-KOVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ertelenecek. Aynı zamanda gerekli durumlarda ek finansman desteği sağlanacak.
-Kamu bankalarından "İşe Devam Kredi Desteği" kapsamında salgından etkilenen tüm firmalara 5.000, 7.500 ve 10.000 TL tutarında 6 ay ödemesiz kredi verilecek.
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