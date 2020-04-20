İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

KOVID-19 pandemisinin verdiği hasarla mücadele için ülkeler kendi politikalarını belirliyor. Ekonomi paketleri kapsamında hem salgınla mücadele için hem de vatandaşların daha huzurlu yaşamaya devam edebilmesi için bütçeler oluşturulmuştur. Peki ülkemizde koronavirüsle mücadele için verilen destekler nelerdir? Devlet karantina sürecinde hangi destek paketlerini geliştirdi? Kimler belirlenen sosyal yardımlardan yararlanabilecek? Sosyal yardımlar vatandaşlara nasıl ulaştırılacak? İşte, karantina günlerinde vatandaşların içine su serpecek devlet desteklerine dair merak edilen detaylar...

T.C. MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI

30 Mart 2020 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan basın toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında "Milli Dayanılma Kampanyası" adı altında bir bağış kampanyası oluşturuldu. "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası ile mağdur olan dar gelirli ailelere destek sağlanacak. İhtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1000 TL yardım yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan da kampanya için 7 aylık maaşını bağışladı.