İhtiyaç sahiplerine düzenli aylık ödemesi yapılıyor! Başvuru yapan alıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi vefat eden kadınlara düzenli olarak aylık ödemesi yapıyor. Her ay hesaplanan ödemeler iki ayda bir hesaplara yatıyor. Sigortalı olanlar bu yardımdan yararlanamaz. İşte detaylar...

DÜZENLİ ÖDEME YAPILIYOR

Eşi vefat eden kadınlar düzenli ödemeden faydalanabilmek için ikamet ettikleri il veya ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuru yapmalıdır. Başvurunun onaylanması durumunda hak sahipleri aylık 325 TL olmak üzere iki ayda bir 650 TL tutarında yardım alır.

Başvuru sonuçları SYD Vakfından ya da 144 Alo Sosyal Yardım hattından öğrenilir.

Eş vefat eden kadınlara yönelik yardımdan faydalananlar, temel ihtiyaçlarının karşılanması için, ikamet ettikleri il veya ilçedeki SYD vakıflarına başvuruda bulunabilir.

Hak sahibi kadının medeni durumu her ay sistemden takip edilir. Yeniden evlilik durumunda aylık kesilir.

DUL YARDIMINDAN KİMDER YARARLANAMAZ?

Eşi vefat eden ve sonradan yeniden evlenen kadınlar bu ödemeden yararlanamaz. Ödemeden yararlanabilmek için, vefat eden eşle nikahlı olması gerekir.

Eşi vefat eden, sonrasında başkasıyla yaşayan kadınlar ödemeyi alamaz.

Eşi vefat eden, sonrasında başkasıyla dini nikahlı yaşayan kadınlar ödemeyi alamaz.

Muhtaçlık durumu ortadan kalkarsa yardım kesilir.

Hem engelli hem de eşi vefat eden yardım ödemesi aynı anda alınamaz.

Bu yardımdan faydalanabilmek için hanede sosyal güvenceye sahip bireyin olmaması gerekir. Çocuğu sigortalı çalışan kadınlar bu ödemeden yararlanamaz.



