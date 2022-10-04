İhtiyaç sahiplerine para desteği... Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yatacağı internette araştırılıyor. Aile Destek Programı kapsamında ödemeler belirli tarihlerde yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada destek tutarının artırıldığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından gözler ekim ayı ödemelerine çevrildi. İşte son durum...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı ödemeleri en son eylül ayında gerçekleştirildi. Ödemeler 7 Eylül tarihinde başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı ağustos ayı hak sahiplerini belirlemek için ödeme listesi oluşturma işlemlerine başlanmış olup, eylül ayının ilk haftası içinde ödemeler gerçekleştirilecektir." denilmişti. Henüz ödeme tarihi hakkında yeni bir açıklama yapılmadı.

ARTIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destekleri Programı'na ilişkin açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı.

Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'na ilişkin "Daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemize 25 milyar lira daha ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda destek tutarımızı 850-1250 liraya yükseltiyoruz" dedi.

Bakan Yanık, yeni sosyal yardım paketi içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşların ısınma giderlerine destek olunması amacıyla bu yıl içerisinde hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde de önemli düzenlemeler yaptıklarını aktardı.

Bu kapsamda 3 milyar liralık bir destek sağlamayı hedeflediklerini belirten Yanık, "2022 yılı kış dönemi için destek tutarlarımızı artırdık. Hak sahibi vatandaşlarımıza yönelik yıllık 415 lira ile 1150 lira arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarımızı 900 lira ile 2500 lira arasında olacak şekilde artırdık." ifadelerini kullandı.

2022 yılı kış dönemi için söz konusu destek programına yönelik başvuruları eylül ayının ilk haftası itibariyle e-Devlet üzerinden yeniden almaya başladıklarını hatırlatan Yanık, yeni başvuru döneminde sadece ev sahiplerine değil aynı zamanda kiracı olan tüm sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşlara da doğalgaz desteklerinden faydalanma imkanı sunduklarını bildirdi.

