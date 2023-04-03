İhtiyaç ve konut kredisi faizlerinde rekor! Artık kredi çekmek imkansıza yakın: 200 bin liranın üzerinde...

Merkez Bankası verilerine göre ihtiyaç kredisi faizi yıllık yüzde 30.35 seviyesine yükselerek rekor tazeledi. İhtiyaç kredisinde yükselen bu faizler şimdi konut kredisine de yansıdı. Kamu bankaları 200 bin TL'nin üstünde de kredi vermemeye başladı.

FAİZLERDE REKOR KIRILDI

Seçim takvimi açıklandı, ihtiyaç kredileri faizinde rekor kırıldı. 17 Mart haftasında faizler yıllık yüzde 30,35 ile yılın zirvesini gördü. Ticari kredi faizinden sonra şimdi de ihtiyaç kredisi faiz oranları yükselişe geçti. Hatta bazı bankalar aylık faiz oranlarını yüzde 3,65 seviyesine yükseltti.

'RİSK ALMAK İSTEMİYORLAR'

Uzmanlara göre bankacılık sektörü yaklaşan seçim nedeniyle risk almak istemiyor. Bu nedenle de kredide musluğu faizi yükselterek kestiler.

VATANDAŞ KREDİ KARTINA YÖNELDİ

İhtiyaç kredisindeki faizlerin yükselmesi kredi kartı harcamalarına yansıdı. Yüksek faizden kredi çekmek istemeyenler ihtiyaçlarını kredi kartlarıyla gideriyorlar.

Show Haber'in haberine göre Merkez Bankası da ihtiyaç kredisinde düzenlemeye gitmişti. En yüksek aylık faiz 1,37 olarak belirlenmişti. Bunun üzerine çıkan bankalar menkul kıymet tutarak faiz sınırını aşıyorlar.

KONUT KREDİSİNDE DE DURUM AYNI

Konut kredisinde de tüketicinin işi zor. Kamu bankaları 200 bin TL'nin üstünde kredi vermiyor. Özel bankalar da ise faizler 3,75'lere kadar çıkarken limitler düştükçe düşüyor.

