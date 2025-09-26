İhtiyaçtan mevduata kadar faiz düştü ama maliyet yükseldi! Kredi çekecekler bu tabloya dikkat

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecine girmesi ile beraber bankalarda faizlerini düşürmeye başladı. Merkez Bankası'nın verilerine göre bankalarda ortalama ihtiyaç kredisi faizi, geçen hafta bir önceki haftaya göre 485 baz puanlık düşüşle yüzde 60,0'a geriledi. Böylece, ihtiyaç kredisinde Kasım 2023 sonrasındaki 22 ayın en düşük seviyesi görüldü. Buna rağmen vergiler eklendiğinde yıllık maliyet yüzde 80'e yaklaşıyor.

19 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

İhtiyaç kredisinde ortalama faiz, 19 Mart sonrasında yüzde 75'e dayanmıştı. Bankalarda ortalama konut kredisi faizi de geçen hafta yüzde 38,65 ile Eylül 2023 sonrasındaki 24 ayın dibini gördü.

Ortalama ticari kredi faizi de geçen hafta yüzde 53,55 ile Şubat 2024 sonrasındaki 19 ayın dibini gördü.

21 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Bankalarda 1 aya kadar vadeli TL mevduatta ortalama faiz geçen hafta yüzde 48,23 gördü. Gösterge olarak kabul edilen 1-3 ay arası vadede ise mevduat faizi geçen hafta yüzde 49,49 oldu. Bu oran da Aralık 2023 sonrasındaki 21 ayın en düşüğü olarak kayıtlara geçti.

1-3 ay arası vadede mevduat faizi, 19 Mart sonrasında TCMB'nin faiz artışlarına da paralel olarak haziranda yüzde 60'a dayanmıştı.

MERKEZ FAİZİ İNDİRMİŞTİ

TCMB, 11 Eylül'deki toplantısında 1 hafta vadeli repo faizini 250 baz puanlık indirimle yüzde 40,5 seviyesine çekmişti. Bu oranın yıllık bileşiği yüzde 49,7'ye denk geliyor.

TÜİK, ağustosta yıllık enflasyonu yüzde 32,95 açıklamıştı. TCMB'nin faiz indirimleri, daha kısa vadeli olan mevduat ve ticari kredi faizlerine daha hızlı yansıyor.

Kaynak: Nefes