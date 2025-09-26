FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İhtiyaçtan mevduata kadar faiz düştü ama maliyet yükseldi! Kredi çekecekler bu tabloya dikkat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecine girmesi ile bankalarda kredi ve mevduat faizlerinde düşüşe geçti. İhtiyaç kredisinde 22 ayın en düşük seviyesi görülmesine rağmen vergilerle birlikte yıllık maliyet yüzde 80'e kadar çıkıyor. İşte banka kredilerinde son durum...

İhtiyaçtan mevduata kadar faiz düştü ama maliyet yükseldi! Kredi çekecekler bu tabloya dikkat
Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecine girmesi ile beraber bankalarda faizlerini düşürmeye başladı. Merkez Bankası'nın verilerine göre bankalarda ortalama ihtiyaç kredisi faizi, geçen hafta bir önceki haftaya göre 485 baz puanlık düşüşle yüzde 60,0'a geriledi. Böylece, ihtiyaç kredisinde Kasım 2023 sonrasındaki 22 ayın en düşük seviyesi görüldü. Buna rağmen vergiler eklendiğinde yıllık maliyet yüzde 80'e yaklaşıyor.

İhtiyaçtan mevduata kadar faiz düştü ama maliyet yükseldi! Kredi çekecekler bu tabloya dikkat 1

19 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

İhtiyaç kredisinde ortalama faiz, 19 Mart sonrasında yüzde 75'e dayanmıştı. Bankalarda ortalama konut kredisi faizi de geçen hafta yüzde 38,65 ile Eylül 2023 sonrasındaki 24 ayın dibini gördü.

Ortalama ticari kredi faizi de geçen hafta yüzde 53,55 ile Şubat 2024 sonrasındaki 19 ayın dibini gördü.

İhtiyaçtan mevduata kadar faiz düştü ama maliyet yükseldi! Kredi çekecekler bu tabloya dikkat 2

21 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Bankalarda 1 aya kadar vadeli TL mevduatta ortalama faiz geçen hafta yüzde 48,23 gördü. Gösterge olarak kabul edilen 1-3 ay arası vadede ise mevduat faizi geçen hafta yüzde 49,49 oldu. Bu oran da Aralık 2023 sonrasındaki 21 ayın en düşüğü olarak kayıtlara geçti.

1-3 ay arası vadede mevduat faizi, 19 Mart sonrasında TCMB'nin faiz artışlarına da paralel olarak haziranda yüzde 60'a dayanmıştı.

İhtiyaçtan mevduata kadar faiz düştü ama maliyet yükseldi! Kredi çekecekler bu tabloya dikkat 3

MERKEZ FAİZİ İNDİRMİŞTİ

TCMB, 11 Eylül'deki toplantısında 1 hafta vadeli repo faizini 250 baz puanlık indirimle yüzde 40,5 seviyesine çekmişti. Bu oranın yıllık bileşiği yüzde 49,7'ye denk geliyor.

TÜİK, ağustosta yıllık enflasyonu yüzde 32,95 açıklamıştı. TCMB'nin faiz indirimleri, daha kısa vadeli olan mevduat ve ticari kredi faizlerine daha hızlı yansıyor.
Kaynak: Nefes

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları

Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç kredisi faiz mevduat Merkez Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.