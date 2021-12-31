IKEA Tedarik Zinciri Sorunları Nedeniyle Fiyat Arttırıyor

Dünyanın en büyük mobilya markası IKEA, nakliye ve hammadde maliyetlerinin artması nedeniyle, fiyatlarına yüzde 9 civarında zam yaptığını açıkladı.

Açıklama, markanın dünya çapındaki mağazalarının çoğunun sahibi olan Ingka Grubu’ndan geldi.

IKEA, daha önce tedarik zincirindeki aksaklıkları azaltmak için daha fazla gemi kiraladığını, konteyner satın aldığını ve malları depolar arasında yeniden yönlendirdiğini açıklamıştı. Ancak, firma, türbülansın devam etmesini beklediği için maliyetleri müşterilere yansıtmak zorunda kaldığını bildirdi.

Ingka Grubu, ülkeler arası farklılıkların emtia ve tedarik zinciri sorunları da dahil olmak üzere farklı enflasyonist baskıları yansıtacağını ve fiyatların mağazalarında ortalama yüzde 9 artacağını kaydetti.

Ingka Grubu’nun Perakende Operasyonlar Müdürü Tolga Öncü, "Maalesef şimdi, artan maliyetler küresel ekonomiyi etkilemeye başladığından beri ilk kez bunların bir kısmını müşterilerimize aktarmak zorundayız" dedi.

Grup yaptığı açıklamada, "IKEA, maliyetleri arttıran önemli nakliye ve hammadde kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor ve bunların öngörülebilir gelecekte kesilmesi beklenmiyor" dedi. Grup, aksaklıkların "2022’nin ilerleyen günlerine kadar" sürmesini tahmin ediyor.

Bayilik sistemiyle çalışan IKEA’da Ingka Grubu, marka hakkı sahibi Inter IKEA’nın ana bayisi. Grup, şehir mağazaları dahil olmak üzere 392 IKEA mağazası ve 73 küçük mağazanın sahibi.

