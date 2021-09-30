FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İki bakanlık anlaştı! 25 bin kişiye iş imkanı

İki bakanlık anlaştı! 25 bin kişiye iş imkanı

30.09.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, turizm sektöründe nitelikli personel istihdamını amaçlayan "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü" imzalandı. Bakan Özer, Yaklaşık 25 bin insanımıza hem turizm alanında eğitim hem de istihdam imkanı kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

İki bakanlık anlaştı! 25 bin kişiye iş imkanı

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) temsilcilerinin de hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özellikle turizm alanındaki insan kaynağı ihtiyacının karşılanması için son 3 yıldır 53 okulda iş birliğine devam ettiklerini kaydetti. Özer, "Bugün Kültür Turizm Bakanlığımız ve sektör temsilcileriyle İstanbul'daki otellerimizin insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili mesleki eğitim merkezleriyle ilgili yeni bir adım atıyoruz. İlk defa mesleki eğitim merkezlerinde yabancı dil eğitimi ile ilgili bir başlangıç yapacağız ve İstanbul'da tüm otellerimizin insan ihtiyacını karşılamış olacağız." dedi ve şöyle devam etti:

25 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

Yaklaşık 25 bin insanımıza hem turizm alanında eğitim hem de istihdam imkanı kazandırmış olacağız.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da salgın nedeniyle 2 yıldır dünyada daralma yaşayan turizm alanında gelecek yıllarda karşılaşılacak en büyük sorunun personel sıkıntısı olacağını dile getirerek, nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için 3 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışma başlattıklarını ifade etti.

bakanlik-RPMZ_cover

Bugün pilot bölge olarak İstanbul seçilerek yeni bir ilave yaptıklarını ve mesleki eğitimde turizme ağırlıklı pay ayrılacağını belirten Ersoy, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ile bir toplantı organize edip taleplerini dinlediklerini ifade etti.

Bir de komisyon kuracaklarını dile getiren Ersoy, şöyle konuştu;

"Hem Milli Eğitim Bakanlığımızdan, hem Kültür ve Turizm Bakanlığından, hem de STK temsilcilerinden bir komisyon kuruyoruz. 'Mesleki eğitimle ilgili ihtiyaçlar nelerdir, uygulamada hangi sorunlarla karşılaşılıyor, hangi ilave müfredatlar yapılırsa daha iyi sonuç alırız?' bunları tespit edip 10 gün içinde bundan sonraki yol haritamızı da buna göre belirleyeceğiz. Hedefimiz mesleki eğitim almış nitelikli personelin sektöre kazandırılması.

52 OKULU 100 OKUMA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

Sayıları artırma kararı aldık. Şu anda 52 okul ama biz bunu kısa bir sürede 100 okula çıkarmayı hedefliyoruz ve burada da müfredat biliyorsunuz sektörün ihtiyacına göre belirlenmişti.

Uygulamada karşılaştığımız sıkıntıları da değerlendirme fırsatı bulduk. Hem onları düzeltip hem yeni ihtiyaçları da müfredata ekleyerek tam sektörün istediği şekilde, insan kaynağını hızlı bir şekilde sektöre kazandırılmasını sağlamış olacağız."

Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür eden Ersoy, sözlerini, "Milli Eğitim Bakanlığı bizden gelen talepleri hızlı bir şekilde değerlendirip hayata geçiriyor. Projeleri başlatmak yeterli olmuyor, uygulama sırasında doğru, devamlı istişare edip uygulamada karşılaşılan sıkıntıları ve düzeltmeleri de hızlı bir şekilde yapıp hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda da iyi bir iletişim sağlanmış oldu. İnşallah sektörün nitelikli personel ihtiyacı sorununu da ileri yıllara miras bırakacak şekilde aşmış olacağız." diye tamamladı.

Kaynak: AA

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildiCep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildiCep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi
Kan donduran olay! Boğuşmalarını görünce gözü döndü, av tüfeğiyle öldürdüKan donduran olay! Boğuşmalarını görünce gözü döndü, av tüfeğiyle öldürdü
Ödemeler yapılmaya başlandıÖdemeler yapılmaya başlandı
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En tehlikeli kuş! Bir darbesi iç organları paramparça ediyor

En tehlikeli kuş! Bir darbesi iç organları paramparça ediyor

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

5 milyon kişi başvurdu! Bugün son gün

5 milyon kişi başvurdu! Bugün son gün

Banttaki son araç da böyle indi

Banttaki son araç da böyle indi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

İşte dünyanın en zengin 5 ailesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Doğal gaz ve elektriğe zam kapıda!

Doğal gaz ve elektriğe zam kapıda!

Murat Ülker'in 'fahiş fiyat' çıkışı gündem oldu

Murat Ülker'in 'fahiş fiyat' çıkışı gündem oldu

Çin kripto para yasağına doymuyor!

Çin kripto para yasağına doymuyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.