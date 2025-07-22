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İki kamu bankasından hamle geldi: Ücretsiz HGS ve otopark isteyenler dikkat!

Ziraat Bankası ve Halkbank milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni bir kampanya başlattı. Buna göre, emekliler için ücretsiz HGS ve ücretsiz otopark hakkı bulunuyor. Peki detaylar neler? İşte ayrıntılar...

İki kamu bankasından hamle geldi: Ücretsiz HGS ve otopark isteyenler dikkat!
Ezgi Sivritepe

Emekliler için Ziraat Bankası ve Halkbank yeni bir kampanya başlattı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ücretsiz hizmetlere Hızlı Geçiş Sistemi etiketi ve İSPARK otoparklarından yararlanma da getirildi.

İki kamu bankasından hamle geldi: Ücretsiz HGS ve otopark isteyenler dikkat! 1

ÜCRETSİZ HGS NASIL ALINIR?

Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan ve SGK'dan ilk defa emekli maaşı alacak emeklilerin Hızlı Geçiş Sistemi etiketi ücretsiz olarak verilecek.

İki kamu bankasından hamle geldi: Ücretsiz HGS ve otopark isteyenler dikkat! 2

HALKBANK ÜCRETSİZ OTOPARK KAMPANYASI

Halkbank'tan emekli maaşı alanlar Paraf kart ile tek seferde yapacakları 500 liralık alışverişte İSPARK'ta ücretsiz otopark hakkı elde ediyor. Yol üstü otoparklarda 2 saat, kapalı ve bariyerli otoparklarda 4 saat ücretsiz park yapılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
HGS Otomobil emekli
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