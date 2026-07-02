İki kıtayı 38 yıldır birleştiriyor: Geçiş sayısı 2,3 milyara ulaştı

Günlük ortalama yaklaşık 240 bin aracın kullandığı Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, hizmete açılışının 38. yılını geride bıraktı. İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan köprüden, 3 Temmuz 1988'den bu yana yaklaşık 2 milyar 288 milyon araç geçti. İstanbul'un fethini gerçekleştiren Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in adını taşıyan ve "Boğaz'ın ikinci gerdanlığı" olarak anılan köprü, 3 Temmuz 1988'de trafiğe açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA'ya yaptığı değerlendirmede, Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete girene kadar FSM Köprüsü'nün uluslararası transit taşımacılık ile ağır vasıta trafiğinin ana güzergahı olduğunu belirtti. Uraloğlu, köprüden bugün günlük ortalama 240 bine yakın aracın geçtiğini ifade ederek, açıldığı günden bugüne toplam araç geçiş sayısının 2 milyar 288 milyona ulaştığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinin artan ulaşım ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalması üzerine, İstanbul Boğazı'na Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli gibi alternatif geçişlerin kazandırıldığını dile getirdi. Hayata geçirilen ulaşım projeleri sayesinde yolculuk sürelerinin kısaldığını, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandığını belirten Uraloğlu, karbon salımının azaltılmasına da katkı sunulduğunu vurguladı. Köprü ve ulaşım projelerinin bakım çalışmalarının ise ihtiyaç doğrultusunda 7 gün 24 saat sürdürüldüğünü kaydetti.

İKİNCİ KÖPRÜ İHTİYACI TRAFİK YOĞUNLUĞUYLA ORTAYA ÇIKTI

Nüfusu 15 milyon 754 bine ulaşan İstanbul'da artan kentleşme, göç ve ekonomik hareketlilik, Boğaz'da ikinci bir köprü ihtiyacını gündeme getirdi. 30 Ekim 1973'te hizmete giren Boğaziçi Köprüsü, ilk yılında günlük ortalama 32 bin 520 araca hizmet verirken, 14. yılında bu sayı günlük ortalama 130 bine ulaştı. Trafik yoğunluğunun artmasıyla ikinci köprü projesi için 1985 yılında çalışmalar başlatıldı. Avrupa ve Anadolu otoyollarını daha yüksek kapasiteli bir çevre yoluyla birbirine bağlamak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte 217 kilometrelik Kınalı-Sakarya Otoyolu inşa edildi.

TEMELİ 29 MAYIS'TA ATILDI, PLANLANANDAN 192 GÜN ÖNCE TAMAMLANDI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün temeli, İstanbul'un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs 1985'te atıldı. Yapımına 4 Aralık 1985'te başlanan köprünün ilk tabliyesi 17 Eylül 1987'de yerleştirildi, tabliye montajı ise 4 Şubat 1988'de tamamlandı. İnşası için 1100 iş günü öngörülen köprü, planlanandan 192 gün önce, 29 Mayıs 1988'de tamamlanarak 3 Temmuz 1988'de hizmete açıldı. Bugün İstanbul'da hizmet veren dört kara yolu geçişi (15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli) arasında FSM Köprüsü en yoğun kullanılan ulaşım projelerinden biri olmayı sürdürüyor.

KÖPRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yaklaşık 5 kilometre kuzeyinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Rumeli yakasında Hisarüstü ile Anadolu yakasında Kavacık arasında yer alıyor. Orta açıklığı 1090 metre olan köprünün denizden yüksekliği 64 metre, toplam genişliği 39,4 metre, kule yüksekliği ise 107,1 metre olarak inşa edildi. 62 tabliyeden oluşan köprünün kuleleri yaklaşık 7 bin ton ağırlığında bulunuyor. Köprü kule temelleri ve ankraj blokları ise Avrupa ve Anadolu yakalarındaki sağlam kaya zemin üzerine inşa edildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır