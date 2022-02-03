FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İki merkez bankası iki karar! Avrupa ve İngiltere MB faizlerde...

İki merkez bankası iki karar! Avrupa ve İngiltere MB faizlerde...

03.02.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. İngiltere Merkez Bankası ise faizleri 25 baz puan yükseltti, itfası gelen tahvillerin ana parasını ise yatırıma yönlendirmeyeceğini açıkladı.

İki merkez bankası iki karar! Avrupa ve İngiltere MB faizlerde...

Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.

Euro Bölgesinde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 4,9, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 2,6 olarak açıklandı.

İNGİLTERE FAİZLERİ 25 BAZ PUAN YÜKSELTTİ

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası da, tartışmalı geçtiği anlaşılan Para Politikası Komitesi toplantısında gösterge faizin hızla yükselen fiyatların kontrol altına alınması için 25 baz puan artırılmasına karar verdi.

9 PPK üyesinin 4'ünü 50 baz puan artırım taleplerine karşın BoE, 5 üyenin oyu ile faiz oranın yüzde 0,25'ten yüzde 0,50'ye çıkardı.

Üyelerden Ramsden, Saunders, Haskel ve Mann faizin 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandılar.

1643890742332

Para Politikası Komitesi ayrıca, 875 milyar GBP büyüklüğündeki devlet tahvili portöyünün itfası gelen tahvillerin ana para ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirimesine son verilerek küçültülmeye başlanması kararını ise 9 üyenin oy birliği ile aldı.

BoE ayrıca 20 milyar GBP olan şirket tahvillerni alım hedefinin sıfırlanmasını da oy birliği ile kararlaştırıldı. Şirket tahviller portföyü de itfadan ana paraların yatırıma yönlendirilmemesi yolu ile küçültülecek. Bu portföyden aktif satış ise 2023 sonundan önce gerçekleşmeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Döviz hesaplarında sert düşüş! Bir ayda 9 milyar dolar...Döviz hesaplarında sert düşüş! Bir ayda 9 milyar dolar...
Erdoğan'dan Akkuyu çıkışı: İkincisi geliyor!Erdoğan'dan Akkuyu çıkışı: İkincisi geliyor!
Otomobil sahiplerine önemli uyarı! Fiyatları etkileyecek mi?Otomobil sahiplerine önemli uyarı! Fiyatları etkileyecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

2022 Şubat kira artış zammı ne kadar oldu?

2022 Şubat kira artış zammı ne kadar oldu?

Kredi müjdesi geldi! Kentsel dönüşümde yeni dönem! Faiz oranı değişti… İşte o bankalar…

Kredi müjdesi geldi! Kentsel dönüşümde yeni dönem! Faiz oranı değişti… İşte o bankalar…

Son dakika: Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! Yılın ilk enflasyon rakamı bugün açıklanıyor...

Son dakika: Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! Yılın ilk enflasyon rakamı bugün açıklanıyor...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.