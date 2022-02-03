İki merkez bankası iki karar! Avrupa ve İngiltere MB faizlerde...

Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.

Euro Bölgesinde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 4,9, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 2,6 olarak açıklandı.

İNGİLTERE FAİZLERİ 25 BAZ PUAN YÜKSELTTİ

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası da, tartışmalı geçtiği anlaşılan Para Politikası Komitesi toplantısında gösterge faizin hızla yükselen fiyatların kontrol altına alınması için 25 baz puan artırılmasına karar verdi.

9 PPK üyesinin 4'ünü 50 baz puan artırım taleplerine karşın BoE, 5 üyenin oyu ile faiz oranın yüzde 0,25'ten yüzde 0,50'ye çıkardı.

Üyelerden Ramsden, Saunders, Haskel ve Mann faizin 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandılar.

Para Politikası Komitesi ayrıca, 875 milyar GBP büyüklüğündeki devlet tahvili portöyünün itfası gelen tahvillerin ana para ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirimesine son verilerek küçültülmeye başlanması kararını ise 9 üyenin oy birliği ile aldı.

BoE ayrıca 20 milyar GBP olan şirket tahvillerni alım hedefinin sıfırlanmasını da oy birliği ile kararlaştırıldı. Şirket tahviller portföyü de itfadan ana paraların yatırıma yönlendirilmemesi yolu ile küçültülecek. Bu portföyden aktif satış ise 2023 sonundan önce gerçekleşmeyecek.

