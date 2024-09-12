İki yeni tedbir geliyor! Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtdışı vergi için hamlesini yaptı: Zorunlu olacak

Gelir İdaresi Başkanlığı dün işletmeler ve tüketiciler için alışverişlerde yeni bir dönemi başlattı. Buna göre 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi.

KART KULLANMAYANA CEZA

Her türlü alışverişte 7 bin lirayıaşan ödemelerini finansal kuruluşlar kanalıyla yapmayanlara, bir başka ifadeyle elden yapanlara, nihai tüketici dâhil her bir tespit için ödeme tutarının yüzde 10’u oranında ceza kesilecek. Nihai tüketiciye kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak.

KİRAYI ELDEN ÖDEMEYEN CEZA ÖDER

GİB’in bir diğer uygulaması ise kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor. Bu kapsamda, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleriyle herhangi mükellefiyet kaydı bulunmayanların gerçekleştirdikleri iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla yapılacak. Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemeler de bu kapsama dahil edildi.

500 LİRA SINIRI KALDIRILDI

Mevcut uygulamada iş yeri kira ödemeleri tutarına bakılmadan, konut kira ödemelerinde ise 500 lirayı aşması durumunda bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi zorunluydu. Taslağa göre, konut kiralarında söz konusu sınır kaldırılıyor ve tüm ödemelerin banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Yürürlükteki tebliğde iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem kiralayana ceza kesilirken, konut kiralamalarında kiracıya ceza uygulanmıyordu. TBMM’de temmuz ayında kabul edilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la kiracıya da ceza kesilmesi mevzuata taşınmıştı. Taslağa göre, bu kapsamda kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elden yapanlara her bir tespit için kira tutarının yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak. Mevcut durumda bu, kira tutarının yüzde 5’i ve asgari 3 bin lira olarak uygulanıyor. Kiracı, ödemenin elden yapıldığını ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde idareye bildirmesi hâlinde, kiracıya özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.

Öte yandan bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası üst sınırı 8 milyon 700 bin liradan 20 milyon liraya çıkarılıyor.