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İki yıl ödemesiz faizsiz kredi! Yeni evlecenekler merakla bekliyordu, TBMM'ye sunuldu

02.11.2023 15:31 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz 48 ay vadeli kredi verilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

İki yıl ödemesiz faizsiz kredi! Yeni evlecenekler merakla bekliyordu, TBMM'ye sunuldu

Son dakika: Evlenecek çiftlerin merakla beklediği haber geldi. İki yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu. Söz konusu kanun telifiyle birlikte Yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 vadeli evlilik kredisi verilecek.

TBMM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Yeni evlenen çiftlere, Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere 150 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar, bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum."


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evlilik kredi tbmm

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