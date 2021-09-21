İkili Ticaret Anlaşması Venezuela'ya Yaradı

New York’ta Venezuelalı mevkidaşı Felix Plasencia Felix Placencia ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pandemiye rağmen iki ülke arasındaki ticaretin iki katına çıktığını belirtti.

Geçen yıl Ağustos ayında yapılan Ticareti Geliştirme Anlaşması çerçevesinde iki ülke arasında yapılan gıdadan sanayiye, canlı hayvandan inşaat malzemelerine kadar binlerce ürüne kısmen ya da tamamen vergi avantajı sağlanmıştı.

Venezuela’nın Türkiye'ye ihracatı 38 katına çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yılın ikinci çeyreğinde yani iki ülke arasında ikili anlaşma imzalanmadan önce, Venezuela’dan yapılan ithalat 2,5 milyon doların altındayken bu miktar son bir yılda yaklaşık 38 katına çıkarak 90 milyon dolara yaklaştı.

İthalatta öne çıkan kalemler arasında hurda, alüminyum, odun kömürü, deri ve ağaç ürünleri gibi kalemler öne çıkıyor.

İthalatta yaşanan bu artışa rağmen, Türkiye’den Venezuela’ya ihraç edilen ürünlerde yaşanan azalma dikkat çekiyor. Son yıllarda başta makarna, un, yağ, çikolata gibi ürünlerin ihracatıyla Venezuela pazarına giren Türk ürünlerinin son zamanlarda raflardaki yerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

“Türkiye'den Venezuela’ya ihracat zorlaştı”

Başkent Caracas’ta yaşayan ve Venezuela’ya gıda ihracatı yapan Türk işadamı Mutlu Doğan, VOA Türkçe’ye Venezuela’da bu yılın başında getirilen ek vergilerin ithalat üzerinde olumsuz etki yarattığını, maliyetlerin artmasıyla birlikte Türk gıda ürünlerinin pazardaki rekabet gücünün azaldığını söyledi.

İthal ürünlere yüzde 17’lik ek vergi getirilmesi, navlun fiyatlarının neredeyse 3 katına çıkması, nakliye süresinin uzaması ve Kolombiya gibi komşu ülkelerden kaçak getirilen ürünlerde yaşanan artış gibi nedenlerden dolayı ithalatta düşüş yaşandığını, örneğin kendisinin Türkiye’den en fazla un getiren Türk işadamı olmasına rağmen bir süre un getirmediğini ve bazı ithal ürünlerde de azalmaya gittiğini kaydetti.

Türk işadamı Türkiye’den ithal edilen diğer ürünlerde de benzer durumlar yaşandığını, işadamlarının bazı ürünleri, Türkiye yerine ürünlerin görece daha ekonomik olduğu başka ülkelerden ithal etme olanaklarını araştırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

