İkinci baskı çeyrek altınlara dikkat! Görüntüsü birebir aynı ama...

Çeyrek altın basma yetkisi yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi’ne ait. Ancak bazı merdiven altı atölyelerde, hiçbir yasal yetkisi olmayan kişiler tarafından kaçak çeyrek altın üretimi yapılıyor. Bu altınların ayarı da görüntüsü de orijinaliyle neredeyse birebir aynı olduğu için, tüketicinin anlaması her geçen gün daha zor hale geliyor.

"ALTIN GERÇEK AMA BASKI SAHTE…"

Kuyumcu Veysi Amcalar, "Çeyrek altın basma hakkı sadece Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi’nindir." uyarısında bulundu.

Ancak buna rağmen bazı atölyelerde çeyrek altın basılmaya devam ediyor. Bu ürünler, ayar ve görüntü olarak orijinal çeyrekle neredeyse aynı olduğu için piyasada “2. baskı çeyrek” olarak adlandırılıyor.

Fakat uzmanlar bu tanımın halk arasında masum görünse de gerçekte yapılanın “korsan üretim ve suç” olduğunu vurguluyor.

UZMANLAR "AMAN DİKKAT" DİYEREK UYARIYOR!

Kanal D'nin haberine göre; Korsan üreticilerin bu işe yönelmesinin en büyük sebebi ise yüksek kâr oranı. Bir çeyrek altından ortalama 200 TL kâr elde ediliyor. Bu nedenle merdiven altı üretim yapanların sayısı da artıyor.

Son dönemde bu altınlara piyasada sıkça rastlanması, hem kuyumcuları hem tüketicileri tedirgin ediyor. Uzmanlar, vatandaşlara "Aman dikkat" diyerek uyarıda bulunuyor.

Kuyumcu Habib Kocabaşoğlu da sahte baskıların artık çok daha profesyonel hale geldiğini belirtiyor. Kocabaşoğlu, "Eskiden çok düşük ayarda yapıyorlardı, hemen şak diye anlaşılıyordu. Ama şimdi bazen ayarını da tam yapıyorlar, hiç anlaşılmıyor." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle kuyumcular, kendilerine getirilen korsan çeyrek altınları kesinlikle satın almıyor. Hatta birçok esnaf, müşterinin elindeki altının sahte olduğunu fark ettiğinde kabul etmeyip uyarıda bulunuyor.

GERÇEK ÇEYREK ALMAK İÇİN GÜVENİLİR ESNAF ŞART

Uzmanlara göre bu durumdan korunmanın en önemli yolu, altın alırken mutlaka güvenilir ve işinin ehli kuyumcuları tercih etmek. Çünkü hem orijinal çeyrek altının ayarını, hem de baskı detaylarını en iyi onlar ayırt edebiliyor.