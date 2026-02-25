FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İkinci baskı çeyrek altınlara dikkat! Görüntüsü birebir aynı ama...

Son dönemde kuyumcular ikinci baskı çeyrek altında çok karşılaşır oldu. Bu altınların ayarı da görüntüsü de orijinaliyle neredeyse birebir aynı olduğu için, tüketicinin anlaması zorlaşıyor. Peki nedir bu ikinci baskı çeyrek? Nasıl anlaşılır? Uzman isimler uyarıyor. İşte detaylar...

İkinci baskı çeyrek altınlara dikkat! Görüntüsü birebir aynı ama...
Cansu Çamcı

Çeyrek altın basma yetkisi yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi’ne ait. Ancak bazı merdiven altı atölyelerde, hiçbir yasal yetkisi olmayan kişiler tarafından kaçak çeyrek altın üretimi yapılıyor. Bu altınların ayarı da görüntüsü de orijinaliyle neredeyse birebir aynı olduğu için, tüketicinin anlaması her geçen gün daha zor hale geliyor.

"ALTIN GERÇEK AMA BASKI SAHTE…"

Kuyumcu Veysi Amcalar, "Çeyrek altın basma hakkı sadece Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi’nindir." uyarısında bulundu.

Ancak buna rağmen bazı atölyelerde çeyrek altın basılmaya devam ediyor. Bu ürünler, ayar ve görüntü olarak orijinal çeyrekle neredeyse aynı olduğu için piyasada “2. baskı çeyrek” olarak adlandırılıyor.

Fakat uzmanlar bu tanımın halk arasında masum görünse de gerçekte yapılanın “korsan üretim ve suç” olduğunu vurguluyor.

İkinci baskı çeyrek altınlara dikkat! Görüntüsü birebir aynı ama... 1

UZMANLAR "AMAN DİKKAT" DİYEREK UYARIYOR!

Kanal D'nin haberine göre; Korsan üreticilerin bu işe yönelmesinin en büyük sebebi ise yüksek kâr oranı. Bir çeyrek altından ortalama 200 TL kâr elde ediliyor. Bu nedenle merdiven altı üretim yapanların sayısı da artıyor.

Son dönemde bu altınlara piyasada sıkça rastlanması, hem kuyumcuları hem tüketicileri tedirgin ediyor. Uzmanlar, vatandaşlara "Aman dikkat" diyerek uyarıda bulunuyor.

İkinci baskı çeyrek altınlara dikkat! Görüntüsü birebir aynı ama... 2

Kuyumcu Habib Kocabaşoğlu da sahte baskıların artık çok daha profesyonel hale geldiğini belirtiyor. Kocabaşoğlu, "Eskiden çok düşük ayarda yapıyorlardı, hemen şak diye anlaşılıyordu. Ama şimdi bazen ayarını da tam yapıyorlar, hiç anlaşılmıyor." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle kuyumcular, kendilerine getirilen korsan çeyrek altınları kesinlikle satın almıyor. Hatta birçok esnaf, müşterinin elindeki altının sahte olduğunu fark ettiğinde kabul etmeyip uyarıda bulunuyor.

GERÇEK ÇEYREK ALMAK İÇİN GÜVENİLİR ESNAF ŞART

Uzmanlara göre bu durumdan korunmanın en önemli yolu, altın alırken mutlaka güvenilir ve işinin ehli kuyumcuları tercih etmek. Çünkü hem orijinal çeyrek altının ayarını, hem de baskı detaylarını en iyi onlar ayırt edebiliyor.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturmaRekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (25 Şubat 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (25 Şubat 2026)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.