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İkinci çeyrek işsizlik rakamları belli oldu

15.08.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK ikinci çeyreğe ilişkin işsizlik rakamlarını duyurdu. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık azalış ile yüzde 20,3 oldu.

İkinci çeyrek işsizlik rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan - Haziran 2022 dönemlerini kapsayan ikinci çeyreğe ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 43 bin kişi azalarak 3 milyon 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,9 iken kadınlarda yüzde 13,9 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,7

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile yüzde 47,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.
İşgücü 2022 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 722 bin kişi artarak 34 milyon 429 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda ise yüzde 35,3 oldu.

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GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 20,3 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık azalış ile yüzde 20,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 17,1, kadınlarda ise yüzde 26,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN YÜZDE 56,1'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 113 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 42 bin kişi, hizmet sektöründe 393 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16'sı tarım, yüzde 22'si sanayi, yüzde 5,9'u inşaat, yüzde 56,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
işsizlik
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