İkinci el araba satışlarında yaprak kımıldamıyor! Galericilerin ‘kredi’ isyanı: 90 günü buldu…

Kredi alırken faiz oranlarında yükseklik ve vade sayılarında azalmaya gidilmesi ile birlikte araba alırken hesap yapmak adeta imkansız bir hal aldı. Otomobil piyasasının bu nedenle durduğu öne sürülüyor.

İkinci el otomobil piyasasında yaprak kımıldamamasının ve fiyatların sürekli inişli çıkışlı olmasının galericilere göre farklı nedenleri var. Galericiler bu durumu kredilerin yüksek oluşu ve verilen kredilere de bir kısıtlama gelmesine bağlıyor. Taşıt kredilerine tüketicilerin ulaşılabilirlik oranlarının ciddi oranda düştüğü belirtiliyor. Kredilerdeki yaşanan bu durumunda alım satımı engellediği iddia edildi.

İKİNCİ ELDE ARAÇ SATIŞ SÜRESİ 50 GÜNE ULAŞTI

Öyle ki şu anda bir aracın ortalama satış süresi 15 günden 30 güne hatta 50 güne kadar ulaştı. 90 günü gören araçlar bile var. 2024 yılının başında sıfır araçlara gelen zamlar ikinci ellere de yansıdı. Bu da sıfır ile ikinci el araç arasındaki makası açmış durumda.

ARAÇ FİYATLARI 2024 YILINDA NE KADAR YÜKSELDİ?

Peki yeni yıla girdiğimiz günden bugüne araba piyasasında neler değişti? Örneğin yeni yılın ilk günlerde 2020 model 900 - 920 bin lira bandında olan bir aracın fiyatı Nisan ayında 1 milyon 50 bin TL ile 1 milyon 100 bin lira bandına yükseldi. 2014 -2015 model otomatik vites bir araç ise ikinci el araç piyasasındaki durgunluk nedeniyle 500- 550 bin lira civarında alınabiliyor.

“BEKLEDİĞİMİZ SATIŞLAR MAALESEF YOK”

Galeri esnafı ise şu günlerde dört gözle beklediği araç kredisiyle ilgili bir düzenleme yapılmasını beklediğini belirterek Show Haber’e şu açıklamaları yaptı:

“Biz esnaf olarak bugün düzelir, yarın düzelir bayağı bir süredir beklemedeyiz. Araç fiyatları bir düşüşe geçti daha sonradan tekrardan bir yükseldi. Ciddi anlamda durgun vaziyette, beklediğimiz satışlar maalesef yok!”





