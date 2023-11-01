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İkinci el araba ve konut satışında sistem değişti! Bugünden itibaren uygulanacak: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi devreye giriyor

01.11.2023 08:25 | Son Güncelleme:
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Konut ve ikinci el araba satışında yeni ilan düzenlemesi bugün devreye girdi. Bugünden itibaren TC kimlik, ad soyad ve telefon numarası Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne yüklenecek. Sisteme e-devlet şifresi ile girilebilecek. Aldatıcı ilana 100 bin TL'ye kadar ceza kesilecek.

İkinci el araba ve konut satışında sistem değişti! Bugünden itibaren uygulanacak: Elektronik İlan Doğrulama Sistemi devreye giriyor

Konut ve ikinci el otomobilde fahiş fiyatları önleyecek yeni ilan düzenlemesi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre elektronik ilan sitelerine ilan verecek tüm kişiler TC kimlik numarası, ad-soyad ve cep numarası bilgilerini Ticaret Bakanlığı'nca kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) girmekle yükümlü olacak. Düzenlemelere aykırı ilan verenlere her ilan başına 10 bin ila 100 bin TL arasında idari para cezası kesilecek.

EMLAK (40)

KİMLİK İBRAZ EDECEK

Düzenleme kapsamında ilan platformlarına üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce ilan vermek isteyen kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını, tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını doğrulama yükümlülüğü getirildi.

İlanı yayımlamadan önce ilana konu taşıtın veya taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt veya taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini doğrulama yükümlülüğü de bugün itibariyle devreye girdi.

OTOMOBİL TRAFİK (19)

100 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Söz konusu düzenlemelerle elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında kimliği belli olmayan üyelikler üzerinden yayımlanan gerçeğe aykırı, aldatıcı veya sahte taşıt ve taşınmaz ilanlarının önlenmesi, bu alanlarda ilan kirliliği ile ilanlardaki bilgi kirliliğinin engellenmesi ve taşıt ve taşınmazlarda spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflenirken, düzenleme kapsamında gerçeğe aykırı verilen her bir ilan için ilan verene 10 bin ila 100 bin TL arasında idari para cezası uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden, başkalarına ait taşıtların ve taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan kişiler tarafından, yeni üyeliklerde üyelik başvurusunda bulunan, mevcut üyeliklerde ise ilk ilan girişi öncesinde ilan vermek isteyen ilan sahibinin kimlik ve yetki doğrulaması yapılmasına olanak sağlanacak.

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ YAPILACAK

Sisteme ilk etapta e-Devlet şifresi ile giriş yapılacak. Yeni düzenlemeyle emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleriyle doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabilecek.

EMLAK (45)

FİYAT FARKI TAKİP EDİLECEK

Daha önce satışlarda sıkça karşılaşılan ve büyük vergi kayıplarına sebep olan konutların gerçek değeri üzerinden satışının yapılmaması sorunu da çözüme kavuşacak.

Örneğin 2 milyon TL'ye satılan bir ev kağıt üzerinde 500 bin TL gösterilerek, 1.5 milyon TL'lik alışverişin vergisi kaçırılıyordu. Şimdi EİDS ile ilan sitesindeki istenilen fiyat ve tapudaki satış fiyatı karşılaştırılacak.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara idari para cezası kesileceği gibi aradaki vergi kaybı da alım-satım yapan kişilerden tahsil edilecek. (SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba konut satışları

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