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İkinci el araç aldı hayatının şokunu yaşadı! ‘Bu araba senin aldığın araba değil’

04.03.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el araç satın alacaklar dikkat! İstanbul’da bir genç eksper onaylı olan aracı gözü kapalı bir şekilde satın aldı ama o aracın aslında 500 bin kilometre üstünde olduğunu arızalanınca anladı. Üstelik aracın hava yastıkları patlak, motoru da bitikti. ‘Ben yandım siz yanmayın’ diyerek uyarıda bulunan Yavuz Özdemir, eksperle birlikte aracı satan kişinin kendisini dolandırdığını iddia ederek başından geçenleri anlattı.

İkinci el araç aldı hayatının şokunu yaşadı! ‘Bu araba senin aldığın araba değil’

İstanbul’da yaşayan Yavuz Özdemir uzun bir süredir para biriktirmiş ve kendisine uygun bir araç alacaktı. İnternet sitesine girdiğinde gördüğü araç 185 bin kilometrede ve fiyatı da 216 bin liraydı hemen satıcıyı aradı ve aracı almak üzere buluştu. Ancak 185 bin kilometrede diye aldığı araç 500 bin kilometrenin üzerinde çıktı. Üstelik ağır hasarlıydı. Dolandırıldığını anlayan adam hayatının şokunu yaşadı.

‘BU ARABA SENİN ALDIĞIN ARABA DEĞİL’

Ağır hasarlı ve motoru bitik durumda olan aracı satın alan Yavuz Özdemir başından geçenleri şu sözlerle anlattı:

“İşyerinden izin aldım ve çıktık gittik babamla birlikte, motor kaputuna baktık iç dizaynına baktık biz arabanın sonra pazarlık yapıp 212 bin liraya anlaştık. Kontrol ettirmek için hemen ekspertize götürdük. Tam ekspertiz ücreti ödeyip arabaya bakılmasını rica ettik ve buna güvenerek arabayı satın aldık. Eksper raporuna güvenerek içimize de bir rahatlık geldi. Ancak aracın motoru bir hafta sonra arıza verince her şey değişti. Ustama götürdüm, ustam da söyledi ki bu araba senin aldığın araba değil.”

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2019 SENESİNDE ARACIN KİLOMETRESİ 500 BİNDE ÇIKTI

Show Haber’in haberine göre; ustasından bu şekilde bir bilgi alan Özdemir hemen başka bir ekspertiz firmasına gitti ve aracın kilometresinin de değiştiğini öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Eksper yetkilisi Yavuz Özdemir’e yaptığı açıklamada ‘Aracın airbaglerinin patlak olduğunu yapılan kontrollerde aracın motorunun iyi dendiği halde motorunun bitik olduğunu kilometresinin de aslında gösterge panelinde 180 bin küsür olduğu ancak 2019 senesinde 500 bin küsür olduğu bu arabanın zaten muayene istasyonu kayıtlarında varmış’ ifadelerini kullandı.

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‘EKSPERLE BİRLİKTE BENİ DOLANDIRDILAR’

Aracı aldıktan sonra yaptırdığı ekspertiz ile tüm gerçeği öğrenen Yavuz Özdemir o anda sonraki süreç için ise “Aldığım kişiyi arayınca çok relaks bir şekilde sanki hiç öyle bir şey yaşamamış hiç öyle bir şey olmamış gibi… Eksperle birlikte bunlar bir olup beni dolandırdılar. İlk arabamdı, dedim ki çocuğumla çoluğumla iyi bir vakit geçirebileyim diye aldım. Ailemden kimseye önce söyleyemedim. Uykularım kaçtı. Araba benim şu an kapımda çöp bir şekilde yatıyor. Ben ekspere güvenemeyeceğim de kime güveneceğim” ifadelerini kullandı.

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EKSPERTİZ FİRMASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Peki araç kontrolü için gidilen ekspertiz firmasında nelere dikkat edilmeli? İşini düzgün yapmaya gayret ettiklerini belirten bir eksper yetkilsi bunun için araç satın alacakları şu sözlerle uyardı: “Kesinlikle gittikleri ekspertiz firmalarının kurumsal olmalarına dikkat etmeleri lazım. Öyle hasar kaydına bakmıyorum kilometresine bakmıyorum diyen eksper, eksper değildir"

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