İkinci el otoda mayısta en çok satılanlar belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nce (ODD) INDICATA verilerine dayandırılarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 176 bin 20 adet satış gerçekleşti.

Bunların 139 bin 494'ü binek araç, 36 bin 526'sı ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 79, hafif ticari araçların payı yüzde 21 olarak belirlendi.

Satışlarda geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 17, Nisan 2020'ye göre yüzde 38'lik artış kaydedildi.

Bu yılın ilk 5 aylık döneminde ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 757 bin 899 adet oldu.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Bu yılın mayıs ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 26 bin 532 adetle VW oldu. VW'yi, 23 bin 94 adetle Renault ve 18 bin 512 adetle Ford takip etti.

Bunları 17 bin 248 adetle Fiat, 10 bin 828 adetle Opel, 8 bin 806 adetle Mercedes-Benz, 8 bin 752 adetle BMW, 8 bin 432 adetle Hyundai, 8 bin 142 adetle Peugeot ve 6 bin 564 adetle de Toyota izledi.