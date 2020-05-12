FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İkinci el otoda Nisan'da en çok satılanlar belli oldu

İkinci el otoda Nisan'da en çok satılanlar belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2020 16:52 | Son Güncelleme

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın nisan ayında da değişmeyerek Volkswagen (VW) olurken, ardından Renault ve Fiat sıralandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneğince (ODD) INDICATA verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, nisan ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 127 bin 252 adet satış gerçekleşti.

İŞTE EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Bunların 103 bin 149'u binek araç, 24 bin 103'ü ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi.
Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11, geçen aya göre yüzde 17'lik bir düşüş gözlemlendi.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 72’Sİ SATILDI

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 72’Sİ SATILDI
Nisan ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında 177 bin 589 araç ilana çıktı. Buna göre, ilana çıkan araçların yüzde 72’si satıldı. İlana çıkan ve satılan araç oranında (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) geçen aya göre yüzde 21, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 düşüş belirlendi.
Bu yılın nisan ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 20 bin 400 adetle VW oldu.
Ardından 18 bin 582 adetle Renault, 13 bin 341 adetle Fiat sıralandı.
Bunları 12 bin 309 adetle Ford,
7 bin 832 adetle Opel,
6 bin 363 adetle Peugeot,

BMW

BMW
6 bin 351 adetle BMW,
5 bin 907 adetle Mercedes-Ben
5 bin 807 adetle Hyundai
4 bin 101 adetle de Toyota izledi.
Bu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 79'unu temsil etti.

PASSAT LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

PASSAT LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Nisan ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi. Satışlarda, VW'nin Passat modeli 6 bin 616 adetle yine başı çekerken, bunu 4 bin 874 adetle Renault Clio ve 4 bin 454 adetle Renault Megane izledi. KAYNAK:AA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Emniyet müdür yardımcısı ve komiserden çiftlik evinde parti!

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Sokağa çıkma kısıtlamasında flaş gelişme! O iller muaf tutuldu

Şehirler arası taşımacılıkta 'korona fırsatçıları'! 3 katı para istiyorlar

Şehirler arası taşımacılıkta 'korona fırsatçıları'! 3 katı para istiyorlar

Otomobil alacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar dikkat!

Ücretli izin bitiyor!

Ücretli izin bitiyor!

2020 Emlak vergisi ödemeleri başladı! Son tarih ne zaman?

2020 Emlak vergisi ödemeleri başladı! Son tarih ne zaman?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Çoğu vatandaşın haberi yok! SGK ayda 2135 TL veriyor...

Çoğu vatandaşın haberi yok! SGK ayda 2135 TL veriyor...

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Devlet 960 TL kira desteği veriyor!

Devlet 960 TL kira desteği veriyor!

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de enflasyon 2008'den bu yana en yüksek düşüşü gösterdi

ABD'de çekirdek enflasyonda rekor düşüş

Bu yöntemlerle para biriktirmek çok kolay! İşte tasarrufu kolaylaştıran yöntemler...

Bu yöntemlerle para biriktirmek çok kolay! İşte tasarrufu kolaylaştıran yöntemler...

PTT'den, virüs sürecinde görev yapan personeline 2 bin TL destek

PTT duyurdu! Personeline 2 bin TL destek

Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?

Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru dönemi ne zaman? Başvuru şartları nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru dönemi ne zaman?

Çalışanlar dikkat! Koronavirüs ’iş kazası’ kabul edilmedi

Koronavirüs ’iş kazası’ kabul edilmedi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.