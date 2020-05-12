İkinci el otoda Nisan'da en çok satılanlar belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneğince (ODD) INDICATA verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, nisan ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 127 bin 252 adet satış gerçekleşti.

İŞTE EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Bunların 103 bin 149'u binek araç, 24 bin 103'ü ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi.

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11, geçen aya göre yüzde 17'lik bir düşüş gözlemlendi.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 72’Sİ SATILDI Nisan ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında 177 bin 589 araç ilana çıktı. Buna göre, ilana çıkan araçların yüzde 72’si satıldı. İlana çıkan ve satılan araç oranında (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) geçen aya göre yüzde 21, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 düşüş belirlendi.

Bu yılın nisan ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 20 bin 400 adetle VW oldu.

Ardından 18 bin 582 adetle Renault, 13 bin 341 adetle Fiat sıralandı.

Bunları 12 bin 309 adetle Ford,

7 bin 832 adetle Opel,

6 bin 363 adetle Peugeot,

BMW 6 bin 351 adetle BMW,

5 bin 907 adetle Mercedes-Ben

5 bin 807 adetle Hyundai

4 bin 101 adetle de Toyota izledi.

Bu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 79'unu temsil etti.