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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.11.2020 10:19 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sürecinde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar tarafından ikinci el otomobil alımına yönelimde artış yaşanıyor. Fiyatlardaki hareketlilik devam ederken çok sayıda vatandaş ikinci el araba fiyatları düşer mi sorusuna cevap arıyor. Peki, ikinci el araç fiyatları ne zaman düşer? İşte uzmanların fiyatlarla ilgili yorumları…

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer?

İkinci el araba fiyatları koronavirüs salgını sürecinde önemli ölçüde artış gösterdi. Toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşların araç satın almaya yönelmesi ve sıfır araç üretiminin yavaşlaması nedeniyle ikinci el araç fiyatları üzerinden ciddi bir artış gözlendi. Bu nedenle çok sayıda vatandaş, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer sorusunun cevabını arıyor. Uzmanların fiyatların gidişatı ile ilgili bazı öngörüleri bulunuyor. Uzmanlar, insanların otomotivi yatırım aracı olarak görmeye başladığını belirtiyor. Peki, ikinci el araç fiyatları ne olacak? İşte konuyla ilgili uzman görüşleri...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

İkinci el araba fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arayan vatandaşlara yönelik Kayseri’de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, İHA’ya araç piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yurtlu, ikinci elde gerçekleşen fiyat artışı nedeniyle insanların araç almaktan uzak durduğunu söyledi. Konuyla ilgili olarak bazı vatandaşların fiyatların fazla şiştiğini ve bundan sonra araç alırlarsa yüksek fiyattan alma endişesi taşıdıklarını belirtti. Aynı zamanda Yurtlu, fiyatların çok daha fazla artacağını düşünüp yeniden araç satın almaya yönelen insanların olduğunu da söyledi. Yurtlu, bu iki tarafın dengede olduğunu belirtti. Peki, ikinci el araç fiyatları yükselir mi?

araç piyasasında son durum

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Fiyatların artıp artmayacağıyla ilgili olarak ise Yurtlu, kendilerinin %10 daha artış olacağını düşündüklerini söyledi. Bu durumu ise bu işi yapan büyük toptancıların hep araç toplamaları ve mevcutta sıfır araç talebini karşılayacak bir arzın olmaması ile ilişkilendirdi. Bu sebeple fiyatların biraz daha artacağını söyleyen Yurtlu, talebin olduğunu ancak arzın olmadığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde bir müşterisine yönelttiği “nasıl bir araç düşünürsünüz” sorusuna “fark etmez ben yatırım amaçlı bakıyorum” cevabını aldığını söyleyen Yurtlu, bu noktada dövizin de etkili olduğunu belirtti.

Bazın insanların dövizin fazla arttığını düşünmesi nedeniyle yatırım amaçlı olarak altın ve döviz gibi araç satın alarak yatırım yaptığını dile getirdi. Araç fiyatlarının fazla arttığını düşündüğü için aracını satanların da da olduğunu söyleyen Yurtlu, iki grubun birbirini dengelediğini söyledi. Araç parçalarının farklı ülkelerde üretilmesi nedeniyle pandemi yüzünden firmaların araç tedariğinde sıkıntı yaşadığını belirtti.
Sıfır araç üretilemediği sürece fiyatları yukarı çekildiğini aktardı. Firmalarda araç azaldığı için bayilerin de araç fiyatının yarısını veya tamamını istediğini söyleyen Yurtlu, buna karşılık aracın fiyatını ödedikten sonraki 2-3 ay boyunca beklenen sürede alınan zamandaki fiyatın sabit kalmadığını dile getirdi. Bu yüzden de insanların ikinci el arabalara daha fazla yöneldiğini söyledi. Peki, ikinci el araç fiyatları düşecek mi?

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?

Vatandaşlar arasında ikinci el araç fiyatları düşer mi ve ne zaman düşer şeklinde araştırmalar da devam ediyor. Yurtlu, 2021 yılındaki beklentilerinden de bahsetti. Bu durumun aşının bulunması ile doğru orantılı olacağını söyleyen Yurtlu, normal hayata dönüldüğü zaman her şeyin normalleşecek gibi göründüğünü ancak orada da flu bir durumun olduğunu belirtti. Ne olacağını tam olarak bilemediğini belirten Yurtlu, kendisinin aynı durumun 2021 yılında da yaşanacağına dair beklentilerinin olduğunu söyledi. Üretimin eski haline dönmesiyle bu sıkıntıların ortadan kalkabileceğini aktardı.

Sıfır araçların tedariğinde yaşanan sorunların çözülmesiyle beraber bu problemin de ortadan kalkacağını değerlendiren Yurtlu, o noktada da net olmayan bir durumun görüldüğünü dile getirdi. Kendilerinin de net olarak kestiremediklerini ve ikinci el piyasasındaki kanaatin pandeminin gidişatına göre belirleneceğini belirtti. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise ikinci el araç fiyatları ne olur konusunda araştırmalar yapmaya devam ediyor.

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