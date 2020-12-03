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İkinci el otomobil alacaklara önemli uyarı! Araç bulamayabilirsiniz

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.12.2020 10:45 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını, sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el araç piyasasını da etkiledi. Manisa Galericiler Sitesi Başkanı Arif Diz, sıkıntının üretimin durmasından kaynaklandığını belirtip, araç alacaklara, faizlerin düşmesinin ardından yükselen talebin fiyatları daha da yukarı çıkaracağına söyleyerek, "Araç bulamayabilirsiniz" uyarısında bulundu.

İkinci el otomobil alacaklara önemli uyarı! Araç bulamayabilirsiniz

Koronavirüs salgını, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündelik hayatın yanı sıra ekonomiyi etkiledi. Dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretime ara vermesi, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el araç piyasasını da etkiledi. Halk, otomobilde fiyatların düşmesini beklerken, bu durum galerilerde durgunluğa neden oldu. Sektör temsilcileri, faizlerin düşmesinin ardından halkı, araç bulamayacakları konusunda uyarıdı.

'DURGUNLUK VAR'

Manisa Galericiler Sitesi Başkanı Arif Diz, durgunluğun ardından piyasanın ilerleyen günlerde hızlı bir taleple yükselişe geçeceğini ve nedenlerini açıkladı. Diz, "İkinci el piyasasında bir durgunluk var. Koronavirüs pandemisinin getirmiş olduğu, insanların panik yapıp da beklemeye aldığı bir durum söz konusu. Yoksa araba bir ihtiyaç. Yurt dışından zaten araba gelmiyor. Neden araba gelmiyor. Orada da pandeminin etkileri var. Üretimler durmuş. İnsanlar bir de acaba araba fiyatları düşer mi diye beklemede ama düşmez, rakamlar sabit kalır. Bu durgunluktan sonra piyasa inanılmaz bir taleple hızlı bir şekilde yukarı çıkmaya devam eder. Faizlerde düşerse 2 veya 3 ay sonra ikinci el bulamayacağız. Rakamlar yine yukarı çıkacak" dedi.

'İKİNCİ EL SIFIRINDAN PAHALI'

Diz, piyasadaki ikinci el araçların sıfırından daha pahalı olmasına da değinerek, "Türkiye genelinde araç bayilerine göre esnaf sayımız biraz yüksek. 70 bin esnaf var. Bu esnaf, piyasada ikinci el araç bulamadığı için bayilerden sıfır araç alıp, vitrine koyuyor. Binicilere sıfır araç kalmıyor. Bu sefer sıfır araç kalmayınca, talepte fazla olunca rakamlar sıfır aracın üzerine çıkıyor. Arabanın sıfırı 230 bin TL ise internete bakıyorsunuz 260 bin TL. Olmayınca da insanlar mecbur kalarak alıyor" diye konuştu.

'YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ SORUNU ÇÖZER'

Şu anda tek sıkıntının üretim olduğunu söyleyen Diz, şöyle konuştu:

"Üretim olmayınca da buna çözüm bulamayız ama tabi internet üzerinden denetimler yapılırsa seviniriz. Sıfırın üzerinde bir ikinci el araç piyasası insanlara zarar veriyor. Araç piyasasının yükselmesi bizim kendi öz sermayelerimize de zarar veriyor. Vitrine 45 araba koyuyorsak, şu an 12 araba koyabiliyoruz. Yerli otomobilimizin piyasaya sürülmesiyle bu sorunlar çözülür. Yerli Türk malı otomobilimiz çıktığı zaman, biz de almak için sıraya yazılırız. Herkes dört gözle bunu bekliyor. İnşallah çıkacak, sıraya yazılacağız ve araçlarımızı alacağız."

'PANDEMİDEN KURTULUNCA PİYASA RAHATLAYACAK'

Galerici esnafı Gökhan Evelek de pandeminin sonra ermesiyle piyasanın rahatlayacağını söyledi. Evelek, "Şu an ikinci el piyasasında bir gerileme var. Bu da pandemi sürecinden kaynaklanıyor. Vatandaşlar ihtiyacı olmasına rağmen araç fiyatlarının yüksek olmasından dolayı araç alamıyor. İkinci el piyasasının bu kadar yüksek olmasının sebebi pandemi dolayısıyla üretimin az olmasından kaynaklanıyor. Buna rağmen bir sıkıntı yaşamıyoruz. Elimizde araç var. Bu durum pandemi döneminden ne zaman kurtulursak, o zaman da piyasaların rahatlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

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