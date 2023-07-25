İkinci el otomobil ilanlarında yeni oyun! Artık ilan siteleri de harekete geçti… Her şey ‘detaylı bilgi için arayın’ notunda gizli…

İkinci el otomobilde alınan son kararla birlikte ilan sitelerindeki yeni oyun da ortaya çıktı. İlana başka açıklamaya başka fiyat koyan otomobil satıcıları böylece bakanlığın uygulamaya aldığı ilan denetiminden kaçıyorlar.

İkinci el fiyatlarının sıfırı geçemeyeceği kuralı nedeniyle pek çok satıcı benzer yöntemi uygulayarak aracını ilana koymaya başladı. İlan sitelerindeki yeni model araçların neredeyse tamamı aynı yöntemle satışa sunuluyor. Satış fiyatı dışında ilanlarında açıklama bölümünde ‘detaylı bilgi için arayın’ gibi notlar düşülüyor.

1 milyon 190 bin liraya ilana sunulan bir aracın açıklama kısmında 130 bin lira ekstra ücret var yazan bir satıcı da arandığında ilandaki aracını 120 bin lira fazlaya yaklaşık sattığını belirterek 1 milyon 295 bin liraya aracın kaporasını aldığını belirtti.

İLAN SAHİPLERİNE ‘YANILTICI İLANLAR’ İÇİN BU MESAJ GİDİYOR

Öte yandan internet siteleri de artık liste fiyatından yüksek bir şekilde satışa sunulan ilanlar için harekete geçmeye başladı. Fiyattan bir sıfır atılarak ilana konulan araçlar için ilan sahiplerine uyarı gitmeye başladı. Yanıltıcı ilan koyanlara giden mesajda şu ifadeler yer alıyor:

“Merhaba uygulamada yapılan araştırmalar doğrultusunda; 6.7.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında, yönetmelikte yer alan düzenlemenin yayınlanmasıyla birlikte ilan sitesinde taşıt ilan fiyatının sıfır atılarak (100.805 TL) girildiği ‘tüketiciyi yanıltıcı fiyat’ verdiğiniz tespit edilmiştir. Kanun gereği ilan başı 300 bin TL’ye kadar cezai işlem uygulanması için ilan bilgileriniz ekran resimleri ile birlikte CİMER üzerinden Ticaret Bakanlığı’na şikayet edilmiştir. Verilecek ceza plakadan ruhsatınıza işlenecektir.”

O İLANLAR TEK TEK ARANDI! İLGİNÇ DİYALOGLAR…

İlan sitelerindeki açıklama kısmına düşülen notlarla birlikte satılmaya çalışılan bazı ilanları arayan ATV Haber muhabiri ile satıcılar arasında ise şöyle bir diyalog yaşandı:

1 milyon 179 bin yazmışsın aracın fiyatı son ne olur?

Abi şimdi şöyle o fiyat geçerli değil.

Peki geçerli olmamasının sebebi ne?

Biz çünkü o paraya alamıyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti devletimiz şey yaptı fiyatları…

Kaç para istiyorsunuz? 1 milyon 180 bin lira diyelim ki…

Ben 1 milyon 300 bine vermeyi düşünüyorum.

Detaylı bilgi için arayın demişsiniz. Onun için aradım. Son fiyat mıdır acaba? İndirim yapabiliyor musunuz?

Yok abi ya! Valla fiyatın neye geldiğini de bilmiyorum işin doğrusu. Genelde o fiyattan vermiyorlar ama biliyorsunuz değil mi? 1 milyon 179 bin lira evet doğrudur bu araba ama diyorlar ki biz bayiden 1 milyon 230 bine, 1 milyon 250 bin liraya aldık. O fiyat üzerine 80-90 bin lira koyuyorlar.

Açıklamayı okuyun diye yazdım ilan başlığı onlar da mesela fiyat olarak öyle atılabiliyor sistem gereği.

Neden sistem gereği onu anlamadım?

Liste fiyatı üzerine atılamıyor ilanlar. İkinci ellerde öyle bir yasa çıktı ya! Şu an hepsi öyle görünüyor zaten hani açıklamada yazıyor yani açıklama kısmında.

Açıklamada 130 bin lira ekstra var deniyor?