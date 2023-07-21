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İkinci el otomobil satış fiyatına sınırlama mı getirildi? İlan yolu ile ikinci el araç satış fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

21.07.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı, ilan platformları üzerinden yayımlanan ve düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilan sayısının 20 binden 5 binin altına indiğini duyurdu. Bakanlık, 2. el motorlu kara taşıtlarının ilan kısıtlaması ile ilgili detayları da açıkladı. Birçok kişi internette, "İkinci el otomobil satış fiyatına sınırlama mı getirildi? İlan yolu ile ikinci el araç satış fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

İkinci el otomobil satış fiyatına sınırlama mı getirildi? İlan yolu ile ikinci el araç satış fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

İkinci el otomobil satışları ile ilgili detaylar Ticaret Bakanlığı, tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Duyuruda, ikinci el otomobillerin ilan kısıtlaması ile ilgili ayrıntılara da yer verildi. İşte, ikinci el araç satışı konusunda detaylar..

İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞ FİYATINA SINIRLAMA MI GETİRİLDİ?

İkinci el otomobillerin güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan, ilan yoluyla pazarlanması yasaklandı.

2. EL OTOMOBİL SATIŞ FİYATI SINIRLAMASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İlan platformları üzerinden yayımlanan ve düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 20 binin üzerinde olduğu, yapılan kamuoyu bilgilendirmeleri sonucunda bu sayının 15 Temmuz'dan itibaren 7 bin seviyelerine gerilediği gözlemlendi.

Yapılan son incelemede, alınan düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 5 binin altına düştüğü anlaşıldı.

İkinci el motorlu taşıtların, tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklanmıştır"

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