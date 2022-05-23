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İkinci el otomobilde her 30 kişiden biri bunu yapıyor! Yüzde 25 zam bekleniyor…

23.05.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ederken dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İkinci el otomobilde her 30 kişiden birinin ticaret amacıyla alım satım işlemi gerçekleştirdiği belirtilirken fiyatlarda yüzde 20-25 bandında yeni bir zam haberinin daha beklendiği öğrenildi. İşte ikinci el otomobil piyasasındaki son dakika haberinin detayları…

İkinci el otomobilde her 30 kişiden biri bunu yapıyor! Yüzde 25 zam bekleniyor…

Milyonlarca araç sahibi ikinci el otomobil piyasasını yakından takip ederken fiyatların da sürekli değişkenlik göstermesi hem alım yapanı hem de satış yapanı tedirgin ediyor. Ocak ve Şubat aylarını durgun geçiren ikinci el otomobil piyasasında, Mart ayının ikinci yarısından itibaren başlayan hareketlilik bayrama kadar devam ederken, yerini durgunluk ve "stoklamaya" bıraktığı öğrenildi.

‘HER 30 KİŞİDEN BİRİ TİCARET YAPIYOR’

Sıfır kilometre araçlardaki stok sorunlarının Eylül ayına kadar devam edeceğine dikkat çeken ve fırsatçıların otomobil stokladığını belirten Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş "Şu anda ikinci el otomobil pazarında net olarak gördüğümüz durum, belirli otomobillerin sürekli stoklandığı ve bilinçli olarak fiyatlarının artırıldığı. Sene başından bu yana yüzde 20-25 bandında fiyat artışı yaşanırken; yükselen kur, tedarik sorunları, günlük kiralamadaki hareketlilik nedeniyle yaz aylarında da aynı oranda bir artışa şahit olacağımızı öngörüyoruz. İçinde bulunduğumuz atmosferde her 30 kişiden 1'i ticaret amacıyla ikinci el otomobil alıp satıyor" ifadelerini kullandı.

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‘KİRALAMADAKİ ARTIŞ ARAÇ FİYATLARINA YANSIYACAK’

İkinci eldeki son durum hakkında dikkat çekici öngörü ve değerlendirmelerde bulunan Muhammed Ali Karakaş sözlerine söyle devam etti:

"Özellikle ikinci el otomobil pazarında son dönemde gördüğümüz sahne, her 30 kişiden 1'inin tekrardan ikinci el otomobil araç alıp satmaya başlaması; bu durum özellikle büyükşehirlerde kendini gösteriyor. Yine kurumsal filo kiralama ihalelerinde, otomobillerin afaki fiyatlara satıldığını gözlemliyoruz. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında günlük ve bireysel kiralamalardaki artışın ikinci ele de bir yansıması olacak, Önümüzdeki 4 aylık süreçte Eylül ayına kadar çip, kauçuk gibi ana hammadde ürünlerinin bulunamaması nedeniyle sıfır kilometre araç tedarikinde sıkıntılar yaşanacağını, enerji ve lojistik maliyetlerindeki artışla otomobil fiyatlarının artacağını öngörmekteyiz."

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‘FİYATLARDA YÜZDE 20-25 ARTIŞ BEKLENTİSİ MEVCUT’

İkinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelere de yer veren Karakaş, "Yılbaşındaki kur ile bugünkü kur arasında yüzde 15'lik bir artış olduğunu da göz önünde bulundurursak, ikinci elde fiyatların yüzde 20-25 bandında arttığını söyleyebiliriz. Yaz aylarında da aynı oranda fiyat artışlarıyla karşılaşacağımızı tahmin ediyoruz. Tüketiciler için artık en avantajlı dönem içinde bulunduğumuz günler." şeklinde konuştu.

‘İKİNCİ ELDE MANİPÜLATÖRLERE DİKKAT EDİN!’

"İçinde bulunduğumuz bu dönemde fırsatçı ve manipülatörlerin ilan platformlarında tekrar ortaya çıktığının altını çizmek istiyoruz; bir otomobilin değerini artırmak için aynı kişi tarafından birden fazla ilan girildiğini sürekli tespit ediyoruz. Tedarikteki kısıtlı durumun fırsatçılar tarafından kullanılarak bol bol araç stokladıklarını görüyoruz." diyen Karakaş, genel çerçevede, yaz aylarında tedarik problemleri ve günlük kiralamanın artışıyla otomobil fiyatlarının daha da yükseleceğini belirtti.

Karakaş "Dolayısıyla tüketicilerin Haziran ayının ilk yarısına kadar bir otomobil sahibi olmaya davet ediyoruz. Tüketicilerin fırsatçılara dikkat etmesini, güven veren, kurumsal şirketlerden otomobil satın almasını tavsiye ediyoruz, çünkü bir ikinci el otomobil edinim maliyeti günümüzde çok yüksek seviyelere ulaşmış durumda ve artık hata kabul etmiyor" dedi.

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