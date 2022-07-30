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İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak! Artık fiyatları onlar mı belirliyor?

30.07.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el araç piyasasında ÖTV indirimi beklentileri satışları azaltırken bir başka tehlike daha ortaya çıktı. Türkiye’nin her yerinden ikinci el araç alan dev firmalar sektördeki fiyatları da belirlemeye başladı. İşte ikinci el piyasasında fiyatları etkileyen nedenlerin başında gelen dev oto galeriler ile ilgili haberin detayları…

İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak! Artık fiyatları onlar mı belirliyor?

İkinci el araç piyasasındaki durgunluk devam ederken dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Geçen yıl Türkiye’nin her bölgesinden TIR’larla ikinci el otomobil toplayan yerli ve yabancı sermayeli firmalar araçları stokladı. Bu firmalar adeta dev galerilere dönüştü. Piyasadan araç çekerek fiyatları yükselten şirketler, şimdi stoklarını eritememekle karşı karşıya.

İnternet ve televizyonlarda bu şirketlerin reklamları dönüyor. Sektörün en büyüklerinden sadece birinin portföyünde 24 binden fazla araç bulunuyor. Bunların 2 bine yakını 2022 model. Yani sıfır kilometre ya da sıfır kilometreye yakın. On binlerce araçlık portföy ikinci el araçta fiyat belirleme gücü verirken, piyasada neden sıfır araç olmadığını da açıklıyor.

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2022 MODEL İKİNCİ EL SIFIRDAN PAHALI

Türkiye’nin en çok ikinci el otomobil satışı yapılan internet sitesinde ‘sahibinden, yetkili bayi ve galeriden’ olmak üzere 374 binden fazla otomobil ilanda. Söz konusu firmaların yaptığı stokun boyutu ise 27 bine yakın. İkinci el araç stokunun büyük bölümünü elinde bulunduran firmalar, bu sayede fiyatlara istediği gibi şekil vererek piyasayı bozuyor.

Yenişafak’ın haberine göre; Tüketicinin en büyük şikayeti ise artan fiyatlar. İkinci el otomotiv sektörünü tekeline geçiren markalardan birinin stokunda 24 binden fazla araç var. Bunların 1855’i 2022 model “0 km” ya da sıfıra yakın araçlar. Firmadaki lüks ve spor otomobiller de dikkat çekiyor. Vitrindeki araçların fiyatı 137 bin lira ila 15 milyon 550 bin lira arasında değişiyor. İngiltere merkezli bir diğer ikinci el satış şirketinin elinde 1000’den fazla araç bulunuyor. Bunların en ucuzu 244 bin lira, en pahalısı ise 1 milyon 267 bin lira. Aralarında hiç 2022 model yok. Ancak vitrinde 10 bin km’nin altında 2021 model 144 araç var.

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İkinci el araç satışı yapan şirketler, araç stoklarını genişletirken, tüketicinin ulaşamadığı birçok aracı alarak piyasayı altüst ediyor. Sektördeki tekelleşme fiyatları olumsuz etkiliyor.

ÖNCÜ FİRMALAR TEKELLEŞİYOR

Sektörün öncülerinden bir başka dev firmanın stokunda fiyatları 110 bin lira ila 3 milyon 277 bin lira arasında değişen 800’den fazla araç var. Bunların 4’ü 2022 model. 10 bin km’nin altında 2021 model araç sayısı ise 30. Son olarak ABD merkezli ikinci el otomotiv satış şirketlerinden bir diğerinde en düşüğü 248 bin lira, en yükseği 1 milyon 157 bin lira olmak üzere 500’e yakın araç satışta. Bunların 17’si 2022 model.

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba fiyatları otomobil fiyatları
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