İkinci kez kıdem tazminatı alabilirsiniz! Kendi isteğiniz ile işten ayrılsanız bile...

Pek çok emekli, emekli olduktan sonra çalışmanın maaş kesintisine neden olup olmayacağını merak ediyor. Bizler bu haberimizde çalışma yaşamına devam eden emeklilerin kafalarındaki tüm sorulara yanıt verdik. Emekliyken çalışanların kıdem tazminatı konusundan; yıllık izne, maaş kesintilerinden, tazminat şartlarına kadar pek çok meseleyi ele aldık. Çalışmaya devam eden binlerce emeklinin haklarını bilmesi adına haberimizi okumalarını tavsiye ediyoruz.

ÇALIŞAN EMEKLİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Emekli olduğu halde çalışma yaşamına devam edenler, İş Kanunu kapsamında haklar açısından diğer çalışanlardan hiçbir farkı bulunmuyor. Diğer bir deyişle, işçilerin de çalışan emeklilerin de hem izinleri hem de tazminatları aynı şekilde hesaplanıyor.

Emekli bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için elbette bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlardan ilki emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor. Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor.

İKİNCİ KEZ KIDEM TAZMİNATI ALINABİLİR

Kıdem tazminatı alan bir kişi, başka bir işyerinde de bir yılını doldurmasının ardından işten çıkartılırsa ikinci tazminatı da alabiliyor.

Ancak emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına yani istifa etmesine rağmen tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor.

Buna dikkat etmek gerekiyor. Emekli olduktan sonra tazminatını alıp aynı işyerinde devam edenlerin de kıdemi sıfırlandığı için yine 1 yıl beklemesi şartı aranıyor

50 YAŞINDAN BÜYÜK OLANLARA 20 GÜN İZİN ŞARTI

Çalışma yaşamına devam eden emekliler 50 yaşından büyükse kıdemine bakılmaksızın 20 günden az izin verilemiyor.

ÇALIŞAN EMEKLİLERİN MAAŞI KESİLİR Mİ?

Emekli olup çalışma yaşamına devam etmek zorunda kalan pek çok kişi maaşında kesinti olup olmayacağını merak ediyor. Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem de ister başkasının yanında isterseniz de kendi adınıza çalışabilirsiniz. İşçi olarak 4A'lı çalışanlar için devreye Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) girer. İşveren, çalışan için SGK'ya SGDP yatırır.



BAĞ-KUR’LULAR EMEKLİLİK SONRASI TİCARETE DEVAM EDERSE MAAŞI KESİLİR Mİ?

Bağ-Kur'lu ve vergi mükellefi olup emeklilik sonrası ticarete devam edenlerden prim ya da maaş kesintisi yapılmıyor.

EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ OLANLAR 4A KAPSAMINDA ÇALIŞIRSA MAAŞI KESİLİR

Bu kapsamda olup da özel sektörde çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmiyor, destek primine tabi olarak çalışılabiliyor. Ancak, kamuda 4A kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarından kesinti yapılıyor.



