İkonik pozu Olimpiyatın en konuşulan ismi oldu! Markalar bile anında onu kullandı: Yusuf Dikeç görseli için haksız kazanç uyarısı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın en çok konuşulan ismi Yusuf Dikeç popürlerliğini sürdürüyor. Takım arkadaşı ile 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Dikeç, dünya basınında ses uyandırırken Elon Musk'ı Türkiye'ye davet etmesiyle gündemdekini yerini adeta sağlamlaştırmıştı.

Dikeç'in atış esnasında bir eli cebinde havalı görüntüsü büyük ilgi görürken aynı zamanda çekilen fotoğraf ticari amaçla kullanılmaya da başlandı. Dikeç'in fotoğrafı ile anime karakterleri, tişört baskıları ve oyunlara karakter olarak dahil edilmesi gibi türlü türlü ticari amaçlar için kullanıldı.

Patent Marka Vekilleri Derneği Başkanı Uğur Yalçıner, Dikeç'in ticari amaçlı kullanılan bu görseli için uyarılarda bulundu. Yalçıner, herkesin kendisine ait isim, ünvan, yazılı ya da görsel tüm görüntülerinin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Sınai Mülkiyet Kanunu ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında koruma altında olduğunu hatırlattı.

CEZAİ YAPTIRIMLARI AKTARDI!

Yalçıner, uluslararası alanda da tescil haklarının geçerli olduğuna dikkati çekerek, gerçek kişilerin bu haklarının izinsiz olarak başkaları tarafından herhangi bir şekilde kullanılmasının, ilgili mevzuat kapsamında hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olduğunu ifade etti.

Dikeç'in olimpiyat oyunlarında yaptığı atış sırasında çekilen fotoğrafının dünya genelinde kullanılması ve bu görsellerin tişörtlerde ve benzer ürünlerde kullanılmasının izne tabi olması gerektiğini belirten Yalçıner, "İznin kapsamı ve süresi açıkça belirtilecek şekilde yazılı olması önemle gerekir. Bu tür yazılı izin marka, tasarım ve telif hakları ile ilgili olduğunda lisans sözleşmesine konu olur. Lisans sözleşmesi, kullanıma izin verilen kullanıcının kullanımı ile ilgili tüm ayrıntıları kapsamalıdır" diye konuştu.

HUKUKİ İŞLEM YAPILABİLİR

Yalçıner, Dikeç'in kişisel görüntülerinden üretilen animelerle ilgili hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgili mevzuat kapsamında hukuki işlem yapılabileceğine işaret etti.

Sporcuların ve ünlülerin kendi isim ve imajlarını başkaları tarafından ticari olarak kullanılmasından kaynaklanan risklerin bulunduğunu bildiren Yalçıner, şu değerlendirmede bulundu:

"İsimleri ve imajları başkaları tarafından ticari olarak kullanılan kişiler, izinsiz kullanımdan dolayı maddi ve manevi zarara uğrayabilirler, İzinsiz kullanım yapanlar isim ve imajını kullandıkları kişinin ün ve itibarlarından yararlanarak haksız kazanç elde edebilir ya da kötü kullanımdan dolayı kişinin ün ve itibarları zarar görebilir. Sporcuların ve ünlülerin isimlerini ve imajlarını izinsiz olarak kullanan kişiler, hukuk davaları yoluyla sebep oldukları zararı ve elde ettikleri haksız kazancı ilgili kişiye ödemeye mahkum edilebilirler ve ayrıca para ve hapis cezasına çarptırılabilirler"

Kaynak: AA

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