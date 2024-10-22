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İl il farklı asgari ücret mi geliyor? Milyonlar beklerken Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi: Müzakere yapılacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.10.2024 08:35
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Asgari ücret ne kadar olacak? Ekim ayı sonuna gelirken her gün yeni açıklamalar gelmeye başladı. Milyonlarca çalışan 2025'te asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken masada yeni bir formül olup olmadığı merak ediliyor. İl bazında farklı asgari ücret mi uygulanacak? Cumhurbaşkanlığından da konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Açıklamada iller arasındaki satın alma gücüne vurgu yapıldı.

İl il farklı asgari ücret mi geliyor? Milyonlar beklerken Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi: Müzakere yapılacak

Asgari ücret Türkiye ekonomisinin en önemli verilerinden biri. Durum böyle olunca vatandaşlar da '2025'te asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Özel sektörden hizmet sektörüne, işverenlerden emeklilere herkesi ilgilendiren rakam için gün gün yeni açıklamalar gelmeye başladı. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ardından bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

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İL İL YENİ ASGARİ ÜCRET Mİ GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün TBMM'de sunacağı 2025 yılı bütçesinin "fiyat istikrarını destekleyen, tasarruflu bir yapı öngören, 'istikrar ve rehabilitasyon' bütçesi" olduğunu söyledi. Sabah'a açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz, milyonlarca kişinin merak ettiği sorulara cevap verdi. Bunların başında da asgari ücret geliyor. Yeni asgari ücret için açıklamalarda bulunana Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz il bazındaki farklı satın alma gücü olduğunu vurguladı.

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ASGARİ ÜCRET KRİTERİ

Bütçede ücretlerle ilgili artış oranı konulmadığını hatırlatan Cevdet Yılmaz, "Memurlarla ilgili süreç belli kurala bağlanmış, toplu sözleşme çerçevesinde işliyor. Asıl merak edilen konu asgari emekli ücreti. Geldiğimiz noktada 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Asgari ücret kamunun tek başına belirlediği ücret değil. Üçlü mekanizma var. Metropollerde özellikle soruyorum 'Ne kadar ücret veriyorsunuz?' diye. Genelde asgari ücretin üzerinde bir noktaya gelmiş durumda" dedi.

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MÜZAKERELER YAPILACAK

Yılmaz, 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili olarak da şöyle konuştu, "Buradaki süreç müzakereler sonucunda şekillenecek. İl bazında farklı satın alma gücü olduğunu söyleyebiliriz.

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Yılsonunda müzakereler yapılacak, onun sonucunda şekillenecek. Hem reel ekonominin durumu hem sosyal dengeler hem de tarafların beklentileri görülerek denge içinde bir yaklaşım olacak" ifadelerini kullandı.

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