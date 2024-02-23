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İlaç fiyatlandırmasında yeni karar

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.02.2024 11:03 | Son Güncelleme:
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İlaçların fiyatlandırılmasında 2023 yılında belirlenen Euro/TL değerinin 2024'te de uygulanacağı bildirildi.

İlaç fiyatlandırmasında yeni karar

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden Euro değeri, 2024 yılı için de uygulanmaya devam edilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanı kararıyla, bu karara geçici bir madde eklendi.

Eklenen geçici 11. madde uyarınca, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden Euro değerinin, 2024 yılı için de uygulanmaya devam edilmesi ve 2024 yılı için yeni Euro değerlemesi yapılmayacağı hüküm altına alındı.

Aynı kararın geçici 10. maddesi kapsamında, söz konusu ürünlerin fiyatlandırılmasında 1 Euro değeri 2023 yılı Aralık ayında yüzde 25 arttırılarak, 17,5483 TL olarak belirlenmişti.

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