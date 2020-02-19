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İlaç fiyatlarına yüzde 12 zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.02.2020 11:01 | Son Güncelleme

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuru 19 Şubat'tan geçerli olmak üzere 3,4037 TL’den 3,8155 TL’ye yükseltildi.

İlaç fiyatlarına yüzde 12 zam

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan duyuruya göre, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) euro değeri 3,4037 TL’den 3,8155 TL’ye artırıldı.

Yeniden değerleme yüzde 12'nin üzerinde zam anlamına geliyor. Zam 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan fiyat değerlendirme komisyonu kararıyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Şubat 2020 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda;

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 3,4037 TL’den 3,8155 TL’ye artırılmıştır.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 11,75 TL ve 6,15 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 13,17 TL ve 6,89 TL olarak güncellenmiştir.

Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması kararı alınmıştır.

Yeni fiyatlar 19.02.2020 tarihinden itibaren geçerlidir. Önemle duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
İlaç, zam, Sağlık Bakanlığı,

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