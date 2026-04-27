FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'İlaç krizi'ne karşı stratejik hamle! Yurt dışı alımlarında yeni formül

Hastaların tedaviye kesintisiz erişimini güvence altına almayı hedefleyen yeni sistemde, ilaç alımları şeffaf ve rekabet arttırılarak yapılacak. İlaç alımı Yurt Dışı Alım Komisyonu tarafından, pazarlık yapılarak "dinamik alım sistemi" ile gerçekleştirilecek.

'İlaç krizi'ne karşı stratejik hamle! Yurt dışı alımlarında yeni formül
Cansu Çamcı
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Sağlıkta 'ilaç krizi'ne karşı stratejik hamle geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yurtdışı ilaç alımında yeni düzene geçti. Hastaların tedaviye kesintisiz erişimini güvence altına almayı önceleyen, kamu kaynaklarının etkin kullanımını hedefleyen yeni sistemde, ilaç alımları şeffaf ve rekabet arttırılarak gerçekleştirilecek. Artık ilaç alımı "Yurt Dışı Alım Komisyonu" tarafından, pazarlık yapılarak "dinamik alım sistemi" ile yapılacak.

600 MİLYAR TL HARCAMA

Sabah'ın haberine göre; 100'e yakın kanser ilacını yurtdışından getirten SGK, 2025 yılında yurtiçi ve yurtdışı toplamda 411.6 milyar TL'lik ilaç harcaması gerçekleştirdi. 2026'da bu rakamın 600 milyar TL'ye ulaşması öngörülüyor.

SGK, 2025 yılında ucuz eş değer kaydı ve ilaç fiyat indirimi sonucu toplam 470 bin euro tasarruf sağladı.

KAYNAKLAR VERİMLİ KULLANILACAK

SGK, alımlarda saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak Kişisel tedavi için yurt dışından alınacak ilaçlar, genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilere tedavilerini aksatmayacak şekilde ulaştırılacak.

İlaç krizi ne karşı stratejik hamle! Yurt dışı alımlarında yeni formül 1

KOMİSYON KURULACAK

Yurt dışında ilaç alımı için Yurt Dışı İlaç Alım Komisyonu kurulacak. Komisyon eksiksiz toplanacak, kararlar oy çokluğuyla alınacak. Komisyon, tahmini ihtiyaç miktarı, bütçe kısıtlamaları, ilaca özel durumlar, ivedilik, geçmiş dönem sarf miktarı gibi kriterleri dikkate alarak ilaç ihtiyaç listesini, süresini ve alım yöntemini belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunacak.

İlaç krizi ne karşı stratejik hamle! Yurt dışı alımlarında yeni formül 2

Yurt dışından getirilecek ilaçlar listesinde bulunmayan veya alternatif ilaçları tespit etmek için SGK, piyasa araştırması yapacak. Yurt dışından ilaç temin edecekler için ilaç temin kaynağı listesi oluşturulacak.

DİNAMİK ALIM SİSTEMİ GETİRİLECEK

Yurt dışından temin edilecek ilaç alımlarında kullanılmak üzere dinamik alım sistemi kurulabilecek. Dinamik alım sistemi, tüm istekli olabileceklerin başvurusuna açık şekilde ve ön yeterlik dokümanında belirlenen yeterlik kriterlerine göre yapılacak ön yeterlik değerlendirmesine dayalı olarak kurulacak.

İlaç krizi ne karşı stratejik hamle! Yurt dışı alımlarında yeni formül 3

Ön yeterlik değerlendirmesi aşamasında fiyat teklifi sunulmayacak. Ön yeterlik başvurusu 3 kez reddedilen adaylar, aynı takvim yılı içinde aynı beşeri tıbbi ürün için yeniden başvuru yapamayacak. Dinamik alım sisteminde münferit alımlar da yapılabilecek.

ALIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRMEYECEK

İlaç alımında teklifler, fiyat ve varsa fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilecek. Tekliflerin münferit alım dokümanına göre değerlendirilmesi neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli ile münferit sözleşme imzalanacak. Dinamik alım sistemi kurulmuş olması SGK'ye alım yapma yükümlülüğü getirmeyecek.

DAVET EDİLENLER TEKLİF YAPACAK

Beşeri tıbbi ürünler ve bunlara ilişkin hizmet alımlarına yönelik gerçekleştirilecek ihalelerde açık ihale usulü ya da pazarlık usulü uygulanacak. Açık ihale usulünde, bütün istekliler teklif verebilirken, pazarlık usulünde, ilan yapılmaksızın SGK tarafından davet edilen istekliler teklifte bulunabilecek.

İlaç krizi ne karşı stratejik hamle! Yurt dışı alımlarında yeni formül 4

DOĞRUDAN TEMİN YAPILABİLECEK

Beşeri tıbbi ürünler ve bunlara ilişkin hizmetler ilan yapılmaksızın ve Komisyon tarafından gerekli görülecek hallerde teminat alınmaksızın davet edilecek istekliler ile fiyat üzerinde görüşme yapılarak doğrudan da temin edilebilecek.

İlaç krizi ne karşı stratejik hamle! Yurt dışı alımlarında yeni formül 5

GEÇİCİ TEMİNAT ALINACAK

İhalelerde ve dinamik alım sistemi üzerinden gerçekleştirilecek münferit alımlarda, teklif edilen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacak. Yapılan değerlendirme sonucu ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verene bırakılacak. Alım sonuçları en geç 15 iş günü içinde Kamu İhale Kurumu'na bildirilecek.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
hasta sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.