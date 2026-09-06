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İletişim Başkanı Duran: Sürdürülebilir sosyal refah kalıcı hale getirilecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " 2027-2029 Orta Vadeli Program ile ekonomik öngörülebilirliğimiz güçlendirilecek, yatırım ve üretim ortamı desteklenecek, sürdürülebilir sosyal refah kalıcı hale getirilecek" dedi.İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmede bulundu.

İletişim Başkanı Duran: Sürdürülebilir sosyal refah kalıcı hale getirilecek

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmede bulundu. Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 Orta Vadeli Program, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yılına ilişkin hedefleri ve öncelikleri net bir çerçevede ortaya koyuyor. Güçlü Türkiye için istikrarlı bir ekonomi ve müreffeh gelecek anlayışıyla hazırlanan program, temel olarak makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, ekonomide dengelenmeyi sağlamayı, enflasyonu kalıcı biçimde düşürmeyi ve kazanımları sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Kamu kurumlarımızın, özel sektörün ve meslek kuruluşlarının katkılarıyla, ortak akıl ve istişare temelinde hazırlanan program, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ile kalıcı bir sosyal refah anlayışı için güçlü bir yol haritası sunuyor" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE KARARLILIKLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Duran, "Bu çerçevede 2027-2029 Orta Vadeli Program ile ekonomik öngörülebilirliğimiz güçlendirilecek, yatırım ve üretim ortamı desteklenecek, sürdürülebilir sosyal refah kalıcı hale getirilecek. Programın kararlılıkla uygulanmasıyla, dönem sonunda daha fazla istihdam üretmek, ülkemizin ekonomik ölçeğini büyütmek ve oluşturulan refahı toplum geneline daha güçlü biçimde yansıtmak hedefleniyor. Başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz olmak üzere, programın hazırlanmasında emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; üretimi, istihdamı ve refahı birlikte büyüten, güçlü ve müreffeh Türkiye idealini esas alan Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. 2027-2029 Orta Vadeli Program’ın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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